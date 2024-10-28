Акция протеста оппозиции началась в столице Грузии после выборов (видео)

В Тбилиси началась акция протеста грузинской оппозиции - на митинг вышли те, кто недоволен итогами прошедших на днях парламентских выборов.

Акция проходит перед зданием парламента в Тбилиси, движение по проспекту Руставели перекрыто, пишет РИА Новости.

Толпы людей стягиваются к парламенту, некоторые идут с флагами ЕС и Грузии.

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство — Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.

Отметим, что прошедшие в Грузии парламентские выборы назвали историческими и экзистенциальными. На кону — долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Русская служба BBC ранее подробно объясняла, почему эти выборы приковали внимание на Западе и в России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов и призывала граждан к протестам. К митингам из-за несогласия с результатами выборов призвал и бывший президент страны Михаил Саакашвили.