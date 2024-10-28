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Новости русской службы Би-би-си

Митинг в Тбилиси: оппозиция потребовала проведения новых выборов

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Митинг в Тбилиси
Митинг в Тбилиси. Фото: Mirian Meladze/Anadolu via Getty Images

В центре Тбилиси, у здания парламента, прошла акция протеста против предварительных результатов выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти и сможет сформировать правительство в четвертый раз. Оппозиция и президент страны отказываются признавать официальные итоги голосования и требуют новых выборов, но уже без участия Центризбиркома.

Новые выборы без ЦИК

На митинге оппозиции в Тбилиси выступил один из лидеров «Единства — Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».

Он не пояснил, что именно подразумевает под этой администрацией, но, очевидно, хотел подчеркнуть, что оппозиция не доверяет Центральной избирательной комиссии.

«Единственные переговоры с правительством буду касаться того, чтобы провести новые выборы при помощи международных наблюдателей», — добавил он.

На митинг также пришла президент страны Саломе Зурабишвили, которая изначально и анонсировала мероприятие, приглашая граждан принять в нем участие. Ее встретили скандированием.

В своей речи перед протестующими она сказала: «Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса».

Она утверждает, что некоторые западные лидеры, с которыми она общалась сегодня по телефону, также не признают результаты выборов. Открыто подобных заявлений никто из основных западных партнеров Грузии пока не делал.

Ранее сегодня президент заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией.

Защитить европейское будущее

В митинге приняли участие несколько тысяч человек. Как сообщает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, обстановка на митинге оптимистичная, протестующие приветствовали лидеров оппозиции и держали в руках флаги Европейского союза.

Протестующие были настроены очень дружелюбно. На углу парламента они стояли всего в полуметре от шеренги полицейских и все вместе смотрели выступления политиков. Иногда обе стороны даже обменивались короткими репликами.

В 50 метрах от парламента быстро развернули свои лавки бойкие торговцы — они предлагали купить флаги Евросоюза и Грузии. Большим спросом товар не пользовался — у многих флаги уже были с собой.

Люди, с которыми пообщалась Би-би-си, говорят, что пришли на митинг, чтобы бороться за свободу и победу тех, за кого они голосовали.

Многие протестующие привели с собой детей. На вопрос, не опасаются ли они за их безопасность, протестующие отвечают, что уверены, что митинг завершится мирно, и они хотят показать детям, как взрослые сражаются за свободу и выступают против влияния России на их страну.

«Мы здесь, чтобы защитить наше европейское будущее, — говорит участник митинга Илья. Ему 34 года, он накинул на плечи флаг ЕС. — Я думаю, что даже предыдущие протесты (против так называемого закона об иностранных агентах — Би-би-си) сработали, потому что были введены санкции, люди в Грузии увидели, что они не одни. И мы хотим показать, что нас большинство. Сейчас мы ждем шагов от Запада, я солидарен с тем, что говорит оппозиция: нужно провести новые выборы».

Многие в толпе пришли на митинги не в первый раз. 40-летний Теймураз рассказал, что не пропустил ни одной демонстрации в апреле, когда оппозиция пыталась не допустить принятия закона об иноагентах: «Все мои друзья, все мои соседи тут. Поэтому я приходил и буду приходить. Я буду бороться за то, чтобы остаться свободным человеком!»

«Я здесь, потому что я против Иванишвили. Он не политик, он олигарх. Я не согласна с итогами выборов, я уверена, что его реальный результат — 40%. Я надеюсь, что протест сможет как-то повлиять на ситуацию», — говорит Нана, ей 48 лет.

Майя Джибути, психолог, 51 год: «Мы пришли, чтобы опротестовать сфальсифицированные выборы, которые украли у нас власти. Они должны знать, что грузинский народ не смирится, что у него отнимают свободу. И Европа должна нас услышать».

Еще одна участница митинга сказала Би-би-си: «Я люблю свою страну и хочу достойную европейскую жизнь. Грузия — это Европа. Никому не отдадим свое достоинство, свою грузинскую доброту. Мы никогда не простим тех, кто обманул людей моей родной страны и присвоил выборы. Мы любим свою страну и не хотим ни в какую Россию. Мы не ненавидим русских, мы путинскую власть ненавидим. "Грузинская мечта" только на Россию и работает. Это не грузинская мечта, а российская мечта».

Мари Джгушия, участника митинга с флагом Грузии, говорит: «Мы на 100% уверены, что выборы не были честными. Результаты не отражают то, как мы голосовали. Мы хотим быть частью ЕС, мы здесь, чтобы показать, что мы не хотим в Россию. Мы хотим быть от России как можно дальше. А нынешнее правительство не просто пророссийское, оно российское. И оно инициирует и поддерживает российские законы. Но оппозиции нужно больше структурированности в действиях и лидерстве».

От поздравлений до солидарности

С победой правящую партию одним из первых, после объявления результатов экзит-полов, поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Пользователи обратили внимание на то, что поздравления предшествовали предварительным результатам ЦИК.

Между тем солидарность Зурабишвили после ее заявления о непризнании выборов выразил в Х президент Латвии Эдгарс Ринкевич: «У грузинского народа есть европейская мечта, никто не имеет права украсть эту мечту запугиванием и манипуляциями. Полная солидарность с населением Грузии и президентом Саломе Зурабишвили».

Министр иностранных дел Польши написал в Х, что после заявления Зурабишвили о том, что выборы сфальсифицированы, Европа должна поддержать грузинский народ.

Источники агентства Reuters в ЕС сказали, что в ЕС «разочарованы» результатами выборов.

К полноценному расследованию сообщений о нарушениях, связанных с выборами, призвал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что международные наблюдатели не объявляли результаты выборов честными и свободными.

Миссия международных наблюдателей заявила, что кандидаты могли проводить предвыборную кампанию свободно, но грузинские выборы были омрачены поляризацией и сообщениями о давлении на избирателей.

Голосование в день выборов, согласно миссии, в целом было организовано хорошо, но она также отметила поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей.

Каковы официальные итоги?

В воскресенье Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные данные парламентских выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54% голосов.

После этого президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией».

Зурабишвили сделала это заявление после консультаций с представителями четырех основных оппозиционных сил. Они отказываются признать результаты парламентских выборов.

По словам лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, акция будет мирной, и на ней будет объявлен дальнейший план.

«Сегодня в 19:00 мы ждем людей, у которых отняли самое главное, ценное — их собственный выбор. Мы защитим голос каждого нашего гражданина и избирателя», — сказал Хазарадзе.

Группа неправительственных организаций «Мой голос» зафиксировала более 200 нарушений на избирательных участках, в том числе вбросы бюллетеней.

Правящая партия отрицает обвинения в нарушениях.

Тина Бокучава, лидер оппозиционной партии «Единство-Национальное Движение», рассказала, что консультации с президентом проводились для разработки единого плана действий. ЕНД не признает результаты выборов и не собирается участвовать в работе нового парламента.

Заявление об отказе от мандатов в будущем парламенте сделали и в Коалиции за перемены — оппозиционном альянсе, который, согласно данным ЦИКа, получил 11% голосов. Это второй результат после правящей партии.

На выборах 26 октября, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» одержала уверенную победу, получив почти 54% голосов избирателей.

Согласно этим данным, правящая партия получит большинство — 89 из 150 мандатов в новом парламенте.

Кроме правящей партии в парламент проходят четыре оппозиционные силы — три альянса и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

Парламентские выборы 26 октября в Грузии называли важнейшими в истории страны, которые определят не только будущий состав парламента, но и вектор развития страны.

Впервые Грузия выбирала парламент, имея статус страны кандидата на вступление в ЕС, но на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с западными партнерами процесс вступления в Евросоюз приостановлен.

Согласно Конституции, первое заседание новоизбранного парламента проводится не позднее 10 дня со дня официального объявления результатов выборов, и его назначает президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179788-miting-v-tbilisi-oppoziciya-potrebovala-provedeniya-novyh-vyborov/

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