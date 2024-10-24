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Личности террористов, устроивших нападение в Анкаре, раскрыли в МВД Турции

Опубликовано:

Флаг Турции
Флаг Турции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал в соцсети данные по двум террористам, устроившим теракт в Анкаре 23 октября, передает NUR.KZ.

В соцсети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о личности первого из террористов.

"Раскрыта личность мужчины-террориста, который был нейтрализован в результате вероломного теракта, произошедшего вчера. Установлено, что предателем был Али Орек, позывной "Ройгер", член террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ред.)", - написал министр.

В следующем посте была раскрыта личность женщины, также принимавшей участие в теракте. По данным МВД Турции, ею оказалась член РПК Мине Севджин Алчичек.

"Выяснилось, что оба террориста были членами РПК. Мы полны решимости искоренить с наших земель вероломную террористическую организацию, которая угрожает единству, солидарности и миру нашей страны", - написал Али Ерликая и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в теракте.

Напомним, накануне сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

Сообщалось, что напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился на саммите БРИКС в Казани, сообщил, что в результате теракта погибли и пострадали люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с этими трагичными событиями.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", турецкие власти подозревают курдских сепаратистов в организации теракта.

После произошедшего ВВС Турции заявили об уничтожении свыше 30 целей на севере Сирии и Ирака - была проведена операция.

Сегодня в МИД РК сообщили, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в теракте в турецкой Анкаре нет.

Также стало известно, что во всех аэропортах Турции ввели "оранжевый" уровень угрозы - проводятся досмотры машин и проверка личностей пассажиров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178666-lichnosti-terroristov-ustroivshih-napadenie-v-ankare-raskryli-v-mvd-turcii/

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