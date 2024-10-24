Нападение на штаб-квартиру Turkish Aerospace под Анкарой: власти подозревают курдских сепаратистов

По меньшей мере пять человек погибли и 22 получили ранения в результате нападения на штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) в районе Анкары, сообщили власти.

«Число погибших в результате теракта выросло до пяти, общее число раненых составляет 22 человека, из них трое выписаны из больницы», — сказал в телеэфире глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, нападение, скорее всего, связано с деятельностью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Ранее Ерликая заявилял, что двое нападавших — мужчина и женщина — были убиты.

Вечером в среду он пообещал поделиться подробной информацией и доказательствами после того, как власти идентифицируют нападавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в момент атаки находился в Казани на саммите БРИКС и проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, назвал случившееся «гнусным нападением».

«С первого момента теракта наши силы безопасности оперативно вмешались и нейтрализовали террористов. Наш народ должен знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны. […] Наша борьба со всеми видами террористических угроз и сторонниками терроризма будет продолжаться», — написал он в соцсети X.

Как сообщали турецкие СМИ, нападавшие прибыли к предприятию во время пересменки охраны.

Они привели в действие взрывное устройство, после чего началась перестрелка.

Персонал штаб-квартиры TUSAŞ, которая является режимным объектом, пришлось срочно эвакуировать в убежища.

На кадрах с места событий были видны клубы дыма и сильный пожар.

На место были направлены пожарные и медицинские бригады, а также полиция и спецназ.

Сообщалось, что СМИ, которые показывали кадры с места происшествия в прямом эфире, позднее были вынуждены остановить трансляцию по требованию властей.

В соцсетях появились кадры, снятые камерами наблюдения внутри и снаружи здания, на которых можно было разглядеть лица нападавших.

Местные СМИ также публиковали фотографии оружия, обнаруженного после их убийства: автоматов, пистолетов, боеприпасов к ним и взрывчатки.

«Против турецкой аэрокосмической промышленности было совершено террористическое нападение», — написал ранее в соцсети X глава МВД Али Ерликая.

Мэр Анкары Мансур Явас сказал, что глубоко опечален нападением.

«Я желаю божьей милости нашим мученикам и скорейшего выздоровления раненым. Мы осуждаем терроризм. Примите мои соболезнования».

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с Эрдоганом и заявил о поддержке Анкары со стороны альянса.

«Я только что говорил с президентом Эрдоганом о теракте в Анкаре. Мое послание было ясным: НАТО поддерживает Турцию», — написал Рютте в соцсети X.

Нападение также осудили власти США, Германии и других стран.

Представители прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) также выступили с осуждением атаки, заявив, что она произошла «как раз тогда, когда турецкое общество обсуждало возможность диалога» с курдскими сепаратистами.

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности:

Турция не впервые переживает подобные нападения, которые власти квалифицируют как теракты.

Исторически сложилось, что вину за них в основном возлагают на курдских сепаратистов, чьи лагеря на севере Сирии неоднократно обстреливали турецкие ВВС.

Однако в Турции до сих пор активно действует и [запрещенная в России и большинстве других стран] группировка «Исламское государство».

Кроме того, турецкую аэрокосмическую промышленность обвиняют в том, что именно ее беспилотники изменили ход войны [за Нагорный Карабах] между Арменией и Азербайджаном.

На ранних этапах полномасштабного вторжения России в Украину, пока там не начали массово производить свои собственные беспилотники, для поражения российских танков ВСУ широко использовали беспилотники турецкого производства Bayraktar.

Поэтому сейчас главный вопрос, на который нужно ответить расследующим это нападение, заключается в том, кому это было выгодно.

Компания Turkish Aerospace — ключевой игрок аэрокосмической отрасли Турции, она производит самолеты, вертолеты, беспилотники и космические спутники для коммерческого использования и военных нужд.

Штаб-квартира компании находится в городе Кахраманказан в 40 километрах к северу от Анкары.

Во время нападения глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, генеральный директор TUSAŞ Мехмет Демироглу и другие официальные лица присутствовали на проходящей на этой неделе в Стамбуле военной выставке, где компания обещала представить новые модели вертолета, самолета и дрона.

Получив известие о нападении, делегация направилась в Анкару, сообщает агентство Anadolu.