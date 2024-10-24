Досмотр машин и проверку личностей пассажиров проводят во всех аэропортах Турции после теракта

После теракта, произошедшего в Анкаре 23 октября, во всех аэропортах Турции ввели "оранжевый" уровень угрозы: проводят досмотр машин и проверку личностей пассажиров, передает NUR.KZ.

Информация о введении "оранжевого" уровня угрозы во всех аэропортах Турции появилась на сайте Hürriyet. Отмечается, что все въезжающие и выезжающие с территорий аэропортов машины досматривают, личности пассажиров проверяют.

Особые меры безопасности ввели в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Представители воздушной гавани обратились к пассажирам с просьбой приезжать не менее чем за три часа до вылета, "чтобы избежать потери времени, которая может возникнуть из-за дополнительных мер безопасности".

На сайте РБК уточняется, что решение о введении "оранжевого" уровня угрозы приняло Главное управление гражданской авиации. Комиссии безопасности всех аэропортов провели экстренные заседания.

Напомним, накануне сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

Сообщалось, что напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился на саммите БРИКС в Казани, сообщил, что в результате теракта погибли и пострадали люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с этими трагичными событиями.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", турецкие власти подозревают курдских сепаратистов в организации теракта.

После произошедшего ВВС Турции заявили об уничтожении свыше 30 целей на севере Сирии и Ирака - была проведена операция.

Сегодня в МИД РК сообщили, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в теракте в турецкой Анкаре нет.