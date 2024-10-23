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Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре, Турция, 10 мая 2022 года
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану – сегодня в Турции был совершен теракт, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба преиздента Казахстана в своем Telegram-канале, глава государства выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан.

В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования Вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, ранее сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

По данным СМИ, напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился на саммите БРИКС в Казани, сообщил, что в результате теракта погибли 4 человека, еще 14 получили ранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178180-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-erdoganu/

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