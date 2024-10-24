Теракт в Турции: есть ли казахстанцы среди жертв и пострадавших

Накануне в Анкаре произошел теракт возле здания турецкой авиационной компании - погибли и пострадали люди. В МИД РК рассказали, есть ли среди них казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в Турции нет.

Напомним, накануне сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

Сообщалось, что напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился на саммите БРИКС в Казани, сообщил, что в результате теракта погибли и пострадали люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с этими трагичными событиями.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", турецкие власти подозревают курдских сепаратистов в организации теракта.

После произошедшего ВВС Турции заявили об уничтожении свыше 30 целей на севере Сирии и Ирака - была проведена операция.