Теракт в Турции: есть ли казахстанцы среди жертв и пострадавших
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Накануне в Анкаре произошел теракт возле здания турецкой авиационной компании - погибли и пострадали люди. В МИД РК рассказали, есть ли среди них казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в Турции нет.
Напомним, накануне сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.
Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.
Сообщалось, что напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.
Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился на саммите БРИКС в Казани, сообщил, что в результате теракта погибли и пострадали люди.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с этими трагичными событиями.
По информации "Русской службы Би-Би-Си", турецкие власти подозревают курдских сепаратистов в организации теракта.
После произошедшего ВВС Турции заявили об уничтожении свыше 30 целей на севере Сирии и Ирака - была проведена операция.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178318-terakt-v-turcii-est-li-kazahstancy-sredi-zhertv-i-postradavshih/