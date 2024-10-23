В столице Турции произошел теракт: в МВД сообщили о погибших (видео)

В турецком городе Анкара произошел теракт, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Информацию подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает NUR.KZ.

Как сообщает "РБК", у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

"Сегодня произошел теракт на объектах компании Tusaş в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненые", - написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

"ТАСС" пишет, что напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Также сообщается, что генпрокуратура Анкары начала расследование теракта на объекте компании Tusaş.

По информации "РИА Новости", Tusaş - это производитель военных самолетов и космического оборудования.

Напомним, в октябре прошлого года около здания турецкого МВД в центре Анкары прогремел взрыв. Власти страны заявили о попытке теракта. На следующий день турецкие военные сообщили, что нанесли удары по объектам РКП в Ираке в ответ на взрыв возле здания МВД Турции.

А в ноябре 2022 года в туристическом районе Стамбула прогремел взрыв. Изначально сообщалось о 4 погибших и 38 раненых, позже стало известно, что ранения получили более 80 человек, а погибли как минимум шестеро. Тогда в МВД Турции произошедшее также назвали терактом и задержали 46 подозреваемых в причастности к взрыву.