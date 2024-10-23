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Теракт в Турции: четверо человек погибли, четырнадцать пострадали

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Теракт в Анкаре
Мужчина с оружием в Анкаре. Фото: x.com/HadzovicAmir

23 октября в Анкаре произошел теракт. На саммите БРИКС президент Турции Эрдоган сообщил о 4 погибших и 14 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Неизвестные напали на авиационный завод в Анкаре. В результате теракта четыре человека погибли, 14 человек получили ранения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

Точных данных о числе нападавших, как и об их мотивах, к этому моменту у СМИ еще нет.

Напомним, ранее сообщалось, что у объекта турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре произошел теракт, были слышны стрельба и взрыв.

Отмечалось, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан, у "очень крупного" объекта компании, где трудоустроены порядка 17 тысяч человек. Рядом с объектом также находится база ВВС Турции.

По данным СМИ, напавшие на объект в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами, могут иметь при себе большое количество боеприпасов и могли взять заложников. Есть опасения, что они могли проникнуть в служебные помещения.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178140-terakt-v-turcii-chetvero-chelovek-pogibli-chetyrnadcat-postradali/

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