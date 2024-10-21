Война на Ближнем Востоке: Израиль бомбит Ливан, США отправили посланника договариваться о перемирии

В понедельник посланник США Амос Хохштейн проводит в Бейруте переговоры с ливанскими чиновниками об условиях прекращения огня между Израилем и «Хезболлой». Израиль тем временем нанес удары по всему Ливану по филиалам «теневого банка „Хезболлы“», как называют его израильские военные.

Хохштейн встретится с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри. В выходные Берри заявил вещательной компании Al-Arabiya, что визит Хохштейна — «последний шанс перед выборами в США» достичь перемирия.

Американские чиновники пытаются добиться перемирия в Ливане, где Израиль в конце сентября начал наземную кампанию и уничтожил большую часть высшего руководства «Хезболлы».

На прошлой неделе израильскими военными был убит Яхья Синвар, лидер ХАМАС и организатор нападений на юг Израиля в октябре прошлого года, что послужило толчком к войне в Газе.

Тем временем, как сообщило в воскресенье издание Axios со ссылкой на двух американских и двух израильских чиновников, Израиль передал Соединенным Штатам документ со своими условиями дипломатического решения для прекращения войны в Ливане.

По данным издания, Израиль требует, чтобы его войскам было разрешено вести «активные принудительные действия», чтобы предотвратить перевооружение «Хезболлы» в приграничных регионах, и хочет, чтобы его ВВС имели свободу действий в воздушном пространстве Ливана.

При этом, как сказал Axios американский чиновник, маловероятно, что Ливан и международное сообщество согласятся на условия Израиля.

Дипломаты и региональные аналитики считают, что Израиль стремится нанести максимальный ущерб «Хезболле» до американских президентских выборов, чтобы создать необратимую «новую реальность» в регионе до вступления в должность нового президента США в январе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал объекты в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа. Целями ударов стали отделения альтернативной банковской системы «Ассоциация Аль-Кард Аль-Хасан», которая, по мнению Израиля и США, управляется «Хезболлой» для финансирования ее операций. У нее более 30 филиалов по всему Ливану, в том числе 15 в густонаселенных районах центрального Бейрута и его пригородах.

По данным спутниковых радаров, полученным Би-би-си, израильская кампания бомбардировок Ливана за две недели нанесла зданиям больше ущерба, чем за год приграничных боев с «Хезболлой».

Согласно этим данным, в Ливане в период со 2 по 14 октября 2024 года были повреждены или разрушены более 3600 зданий, что составляет около 54% от общего объема ущерба с момента начала трансграничных боевых действий между Израилем и «Хезболлой» через день после атак ХАМАС 7 октября 2023 года.

Данные об ущербе собрали Кори Шер из Городского университета Нью-Йорка и Джамон Ван Ден Хоек из Университета штата Орегон. Они сравнили спутниковые снимки с радаров, чтобы выявить внезапные изменения в высоте или структуре зданий, которые указывают на повреждения.

Вим Цвийненбург, эксперт по окружающей среде из организации Pax for Peace, изучил данные спутниковых радаров и предупредил о последствиях израильских бомбардировок.

«Израильская военная кампания, похоже, за счет гражданского населения создает „мертвую зону“ на юге Ливана, чтобы вытеснить население и затруднить „Хезболле“ восстановление позиций», — сказал он.

Военные действия между Израилем и «Хезболлой» начались после того, как группировка начала обстреливать ракетами север Израиля в поддержку палестинцев 8 октября 2023 года, на следующий день после смертоносного нападения ее союзника ХАМАС на юг Израиля.

Конфронтация вышла на новый уровень 30 сентября, когда Израиль вторгся в южный Ливан, чтобы уничтожить оружие и инфраструктуру «Хезболлы» в ходе, как их назвали израильские военные, «ограниченных, локализованных, целенаправленных рейдов».

Спутниковые фотографии, радарные изображения и военные записи показывают, что недавние израильские бомбардировки в Ливане были сосредоточены на южной границе. Бомбардировки распространились на центральные и северные районы, включая долину Бекаа и южные пригороды Бейрута.

Израильская армия заявила, что нанесла удары по тысячам целей «Хезболлы» по всему Ливану, включая столицу Бейрут.

Большинство ударов по Бейруту было нанесено по Дахие, южному пригороду, где проживают тысячи мирных жителей. Израильские военные утверждают, что в этом районе находится командный штаб «Хезболлы».

В результате серии израильских ударов по зданиям в этом районе 27 сентября погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Трансграничные боевые действия

Отдельные данные, полученные американской организацией Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), которые проанализировала Би-би-си, свидетельствуют о том, что с 1 сентября по 11 октября 2024 года израильские военные совершили не менее 2700 атак на разные районы Ливана. Хотя эти атаки в основном сосредоточены на южных приграничных районах, они также распространились на северные и центральные регионы.

По данным ACLED, за тот же период времени «Хезболла» совершила около 540 нападений на Израиль. Атаки «Хезболлы» включают в себя обстрелы ракетами и беспилотниками.

Израильские военные заявляют, что цели воздушных ударов в Ливане — это инфраструктура «Хезболлы».

Они регулярно подчеркивают, что хотят обеспечить безопасное возвращение десятков тысяч жителей северных районов Израиля, вынужденных покинуть свои дома в результате атак «Хезболлы».

Из-за ежедневных атак «Хезболлы» с севера Израиля пришлось эвакуировать около 60 000 человек. Однако некоторые ракеты достигли южной части страны и повредили дома в районе прибрежного города Хайфа.

Согласно анализу Би-би-си последних ежемесячных данных, собранных ACLED, по ливанскую сторону границы многие израильские авиаудары пришлись на город Тир, долину Бекаа и Бейрут.

Война Израиля с «Хезболлой»: ежемесячные атаки

Правительство Ливана заявляет, что до 1,3 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а премьер-министр Наджиб Микати предупредил о «крупнейшем перемещении беженцев» в истории страны.

ЦАХАЛ отдал приказ об эвакуации жителей по всей стране, включая некоторые районы Бейрута.

На юге страны армия приказала жителям нескольких деревень покинуть свои дома и «немедленно направиться к северу от реки Авали», которая впадает в море примерно в 50 км от израильской границы.

«Это гуманитарная катастрофа», — сказал Би-би-си Габриэль Карлссон, менеджер по Ближнему Востоку британского Красного Креста в Бейруте.

По его словам, для размещения такого количества перемещенных лиц не хватает убежищ.

«Я видел детей, спящих на улицах», — добавил Карлссон, призвав гуманитарные организации координировать свои усилия по преодолению нарастающего кризиса.

По данным ливанских властей, в результате израильских атак погибли по меньшей мере 2350 человек и более 10 000 получили ранения. Министр здравоохранения Ливана заявил, что многие жертвы — гражданские лица.

«На войне сопутствующий ущерб неизбежен», — заявил Би-би-си генерал-майор в отставке Амос Ядлин, бывший глава израильской военной разведки.

Ядлин обвинил «Хезболлу» в развязывании войны и заявил, что наземное наступление Израиля вытеснит группировку из приграничных районов.

Однако Вим Цвийненбург из Pax for Peace предупредил о последствиях израильской военной кампании для мирных жителей и населенных пунктов.

«Сильные взрывы убивают и калечат мирных жителей, находящихся поблизости», — сказал он, говоря об израильских авиаударах.

«Данные из открытых источников в сочетании со спутниковыми снимками также показали, что гражданская инфраструктура, такая как ирригационные каналы, газовые станции и электросети, была повреждена, что ухудшает гуманитарную ситуацию», — добавил он.

При участии Ахмеда Нура, Эрвана Риволта, Пола Кусиака, Марии Рашед и команды визуальной журналистики Би-би-си