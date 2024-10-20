МВФ дал прогноз по срокам окончания войны в Украине

Война в Украине при негативном сценарии не закончится в 2025 году и продолжится в 2026, такой прогноз опубликован на сайте Международного валютного фонда (МВФ) передает NUR.KZ.

В опубликованном 168-страничном документе говорится, что война Украины с Россией "продолжает приносить растущие экономические, социальные и гуманитарные потери".

"Атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли серьезный экономический ущерб и убытки, перспективы остаются крайне неопределенными. Ожидается, что война продолжится в течение следующего года, создавая давление на расходы и открывая дополнительные потребности в финансировании", - сказано в документе.

В документе также указано, что при негативном сценарии война закончится в 2026 году.

Напомним, в сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, война может закончиться в ноябре, если западные партнеры без промедления примут предложенные им решения до декабря.

Также Русская служба Би-би-си писала, что Зеленский привез в Брюссель "план победы", но западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически. Также Русская служба Би-би-си сообщала, какие 5 пунктов вошли в "план победы".

Между тем, несколько дней назад Дональд Трамп упрекнул Владимира Зеленского в том, что он позволил начаться войне в Украине.