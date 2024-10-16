Зеленский представил в Раде свой "план победы"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

"Путин глух ко всем остальным, но украинцы должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру", - сказал в начале выступления Зеленский. По его словам, ни один российский ультиматум не будет иметь смысла.

"Война может завершиться в следующем году, если план будет реализован", — заявил Зеленский (цитата по ТСН).

Пять пунктов плана

"План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Первый пункт — геополитический: приглашение Украины в НАТО "сейчас".

Второй пункт — оборона: продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников. Этот пункт имеет тайное приложение.

Зеленский назвал это возвращением войны на территорию России — "чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля".

Третий пункт — сдерживание: Украина предлагает разместить на своей территории некий неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России (также есть тайное приложение, его уже получили лидеры США, Британии, Франции, Италии и Германии, уточняет «РБК-Украина»).

Четвертый пункт — развитие экономического потенциала Украины и усиление санкций (есть тайное приложение, которое передается США и ЕС).

Пятый пункт — рассчитан на послевоенное время: после войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, украинские военные смогут заместить часть американского контингента в Европе, передает слова Зеленского «Украинская правда».

"Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского. — Это гарантия жизни для Украины. И в то же время — гарантия покоя для Европы. И чтобы мы добились этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украине — с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает без устали".

На презентации плана в Раде присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Зеленского «эфемерным».

Что было известно ранее

О деталях плана Зеленского до сих пор было известно немного. СМИ сообщали, что он включает в себя членство Украины в НАТО, получение разрешения наносить удары западным оружием по военным целям в глубине России, получение дополнительных военных ресурсов для укрепления противовоздушной обороны Украины и усиление санкций против России.

Офис Зеленского сообщал, что речь в плане идет не только о военной помощи, но и о дипломатическом давлении на Москву — «политическом принуждении России» к справедливому миру

По данным Украинской службы Би-би-си, «план победы» офис президента готовил в полной секретности (к его разработке допустили около 10 человек) без участия правительства и экспертов. Целью было сохранить интригу и добиться эффекта неожиданности, как это было с вторжением в Курскую область.

Источники Би-би-си говорили, что документ не станет заменой «формулы мира» Зеленского: "Это, скорее, план мероприятий по выполнению "формулы мира".

На прошлой неделе Зеленский побывал с визитами в Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы представить свой план, который он представил в конце сентября в США, где встречался с президентом Джо Байденом, Камалой Харрис и конгрессменами.

Киев ожидал ответа на свои инициативы на прошлой неделе в немецком Рамштайне, где должна была состояться встреча Байден, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера. Встреча была отменена, так как Байден остался в США из-за урагана "Милтон".

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 октября говорил, что Зеленский не будет раскрывать депутатам Верховной рады все детали плана, а приложения к документу останутся нераскрытыми.

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко — о плане Зеленского

"План победы" от Владимира Зеленского преследовал несколько целей.

Первая — внутренняя. Украинское общество давно не слышало хороших новостей с фронтов, а темпы продвижения российской армии на Донбассе вкупе с попытками россиян контратаковать в Курской области способны если не довести до отчаяния, то заставить крепко приуныть кого угодно.

В этих обстоятельствах слова верховного главнокомандующего о том, что у Украины есть план, как закончить войну, да еще и "не позже следующего года", дорогого стоят.

Слова Зеленского не были похожи на подготовку общества к "мягкой капитуляции". Недоброжелатели могут заметить, что в своей речи украинский президент ни разу не упомянул ни о "выходе на границы 1991 года", ни о "восстановлении территориальной целостности", что может свидетельствовать о готовности Киева к компромиссам по этим вопросам. С другой стороны, Зеленский сделал отсылку к своей "формуле мира", а в ней как раз предполагается, что Украина выйдет из войны в своих международно признанных границах.

Вторая цель — прагматичная. В четвертом пункте своего плана Зеленский представил западным партнерам список причин, по которым им должно быть выгодно помогать Украине победить в нынешней войне. И в этом списке есть не только идеалистические лозунги о том, что поддерживать добро лучше, чем поддерживать зло.

Украина, напоминает Зеленский, не только житница Европы — это источник ценнейших в современном мире ресурсов, и для всех будет выгодно, если эти ресурсы будут использоваться "коллективным Западом" (с выгодой для самой Украины, разумеется), чем Россией и их союзниками. Условия и параметры этого использования, очевидно, содержатся в закрытом приложении к четвертому пункту, который сейчас находится на изучении партнеров Киева.

Пятый пункт плана — в ту же копилку. Если война закончится, говорит Зеленский, Украина будет обладать огромной армией, оснащенной в том числе и современнейшим вооружением, и в условиях условно мирного времени могла бы стать гарантом, донором безопасности для стран как минимум своего региона. А прямое предложение заместить украинскими контингентами отдельные подразделения армии США, дислоцированные ныне в Европе, — это прямой пас американским республиканцам: ведь это их кандидат в президенты Джей Ди Вэнс уже описывал подобную схему.

Наконец, третья цель плана Зеленского — конкретная, и мне она кажется самой интересной. Что именно партнеры Киева должны сделать для того, чтобы сделать победу Украины более реальной? Отвечая на этот вопрос, Зеленский озвучил несколько тезисов, с которыми он постоянно обращается к Западу.

Приглашение в НАТО, разрешение на удары по военным целям в глубине российской территории, участие западных (в первую очередь, польских и румынских) сил ПВО в отражении российских атак с воздуха, инвестиции в украинский ОПК — все это от украинского президента уже слышали и, насколько можно судить, все эти предложения постоянно обсуждаются.

Что в словах Зеленского было нового — третий пункт его плана: предложение "разместить на своей земле комплексный неядерный пакет сдерживания". И хотя Зеленский не конкретизировал этот пункт (что неудивительно, ведь такая конкретизация содержится в закрытом приложении к этому пункту), сложно прочитать его иначе как приглашение разместить на украинской территории свои военные базы. По сути — предоставить Украине гарантии безопасности путем физического присутствия военнослужащих западных стран "на земле".

О том, что само такое присутствие подчас значит для их страны больше, чем любые подписанные соглашения о безопасности, часто говорят польские профильные эксперты (мы недавно писали об этом).

Сейчас, очень похоже, пойти этим путем пытается Украина. Вопрос теперь только в том, что именно на эти предложения ответят Киеву на Западе. И стоит ли ждать от США резких движений в те три недели, которые остались до критично важных президентских выборов.