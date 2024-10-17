Как изменится мировая торговля, если Трампа переизберут президентом США, предположили журналисты WSJ

Журналисты предполагают, что второе президентство Дональда Трампа может существенно повлиять на мировую торговлю, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Во время своего предыдущего президентского срока Дональд Трамп активно использовал тарифы на импортные товары как инструмент дипломатического давления для получения выгодных торговых соглашений, что привело к росту числа торговых споров на международной арене.

По мнению журналистов WSJ, если Трамп будет реализовывать свои нынешние предвыборные обещания, его второй срок будет отличаться радикально. Тарифы на импортные товары, по оценкам, могут достичь наивысшего уровня с 1930-х годов и превратиться в основную цель его политики. Это приведет к значительному росту цен на товары и услуги в США, поскольку бизнесу и потребителям придется адаптироваться к новым налогам на импорт.

Долгосрочное воздействие будет зависеть от ответных мер других стран и от того, как далеко Трамп будет готов зайти в своих торговых переговорах. Возможные последствия варьируются от масштабной торговой войны до создания новой системы торговли между союзниками США против Китая.

Ранее Трамп предложил 60%-ные тарифы на китайские товары и намекнул на возможное дальнейшее повышение, которое последует за его переизбранием.