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Суд Аризоны признал действующим давний запрет на аборты. Это может сыграть против Трампа

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Женщины с плакатами в руках
Митинги против закона, запрещающего аборты. Иллюстративное фото: Stefani Reynolds/Getty Images

Верховный суд Аризоны постановил, что старинный закон, запрещающий аборты с редкими исключениями, подлежит исполнению.

Закон был принят в 1864 году — задолго до того, как Аризона стала штатом в 1912 году, — и предусматривает наказание за аборт от двух до пяти лет лишения свободы, за исключением случаев, когда жизнь матери находится под угрозой. Для случаев изнасилования и инцеста никакого исключения не предусмотрено.

Решение суда может привести к закрытию всех клиник по прерыванию беременности в штате и повлиять как на охрану здоровья женщин, так и на предстоящие выборы. Хотя возможно, что избирателям Аризоны удастся отменить это решение на референдуме в ноябре.

Принятию решения предшествовали многомесячные юридические споры о том, может ли закон, принятый до образования штата, применяться по прошествии такого срока. По мнению многих юристов, многочисленные законодательные акты, принятые в последние несколько десятков лет, включая закон 2022 года, разрешающий аборты до 15 недель беременности, фактически аннулировали закон 1864 года.

Однако Верховный суд Аризоны начал рассматривать это дело в августе прошлого года, когда юридическая фирма Alliance Defending Freedom подала апелляцию на решение суда низшей инстанции, согласно которому более поздний закон должен остаться в силе.

Во вторник суд отменил это решение четырьмя голосами против двух и постановил, что закон 1864 года "в настоящее время подлежит исполнению", поскольку ни на федеральном уровне, ни уровне штата не существует никакой юридической защиты этой процедуры.

Верховный суд Аризоны отложил введение закона в действие на 14 дней, а судьи вернули дело в суд низшей инстанции, чтобы заслушать дополнительные аргументы о его соответствии конституции штата.

Как будет применяться закон, пока непонятно.

Губернатор-демократка Кэти Хоббс в прошлом году издала указ, согласно которому вопрос о соблюдении закона об абортах был передан в руки генерального прокурора штата. Этот пост сейчас занимает тоже демократка, Крис Майес, обещавшая, что ни врачей, ни беременных женщин за аборты в Аризоне преследовать не будут.

Во вторник Майес подтвердила это обещание, назвав закон драконовским.

"Сегодняшнее решение вновь ввести в действие закон, принятый в те времена, когда Аризона еще не была штатом, бушевала гражданская война, а женщины даже не могли голосовать, войдет в историю как пятно на нашем штате", — заявила она, и ее вскоре поддержали Белый дом и другие ведущие демократы.

Некоторые республиканцы из Аризоны также выразили озабоченность по поводу этого решения.

Кари Лейк, близкая соратница Дональда Трампа и кандидат от республиканцев на место в Сенате США от Аризоны, выступила против этого решения, призвав губернатора Хоббс и законодательное собрание штата найти "решение, основанное на здравом смысле".

Закон Комстока и Трамп

Восстановление юридической практики позапрошлого века в Аризоне — не единичный случай. Некоторые противники абортов в США рассчитывают, что им удастся вообще запретить аборты в стране в обход и Конгресса, и воли избирателей — с помощью другого древнего закона.

Закон Комстока, названный в честь его автора, борца с пороками Энтони Комстока, и принятый в 1873 году, признавал федеральным преступлением отправку или получение любых материалов, которые считались "непристойными, развратными или похотливыми". В законе особо упоминаются средства контроля рождаемости и аборты, запрещены любые материалы, разработанные или предназначенные для "предотвращения зачатия или производства абортов".

В течение следующего столетия различные судебные решения уточняли смысл закона, постепенно сужая его сферу действия. В 1971 году Конгресс отменил большинство ограничений, наложенных законом на контрацептивы, а два года спустя Верховный суд установил конституционное право на аборт. К тому времени закон был признан практически неисполнимым пережитком и оставался бездействующим в течение 50 лет.

Активисты за право на аборты
Активисты за право на аборты. Иллюстративное фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Но после отмены Конституционным судом США в 2022 году результатов процесса "Роу против Уэйда", закрепившего право на аборт на федеральном уровне, гарантий доступа к аборту на федеральном уровне больше нет.

А если трактовать закон Комстока достаточно широко, рассылка любых материалов, связанных с абортами (медикаментов или инструментов) как через Почтовую службу США, так и через частных перевозчиков, таких как UPS и FedEx, будет незаконной.

Таким образом можно фактически запретить аборты по всей стране, не обсуждая вопрос в Конгрессе — ведь формально закон Комстока не отменен.

Реализация этой идеи на практике будет зависеть от готовности федерального правительства обеспечить соблюдение закона, пылившегося полке столько десятилетий.

Но эксперты считают, что с приходом Трампа в Белый дом это вполне возможно и даже вероятно.

Аборты и выборы

Согласно данным аналитической компании Gallup, за полный запрет абортов выступают лишь около 13% американцев, за полную отмену любых ограничений — 34%. Почти половина жителей США считает, что аборты должны быть разрешены в определенных обстоятельствах.

Демократы поддерживают доступ к абортам, и считается, что именно благодаря этой позиции они выступали успешнее, чем ожидалось, на большинстве выборов, проходивших после отмены "Роу против Уэйда".

Аналитики предсказывают, что этот вопрос может оказаться важным и для итогов президентских выборов в ноябре.

Женщина с плакатом в руках
Американцы, выступающие против запрета абортов. Фото: Pacific Press/Getty Images

В большинстве американских штатов явно преобладают сторонники одной из двух партий, но Аризона, — один из шести колеблющихся штатов: здесь примерно поровну как демократов, так и республиканцев. От самых незначительных колебаний в предпочтениях избирателей в этих штатах зависит исход президентских выборов.

И вопрос об абортах выходит здесь на первое место, чего республиканцам отнюдь не хочется, отмечает профессор Университетского колледжа Лондона Брайан Класс. Закон 1864 года поддерживает всего 7% населения штата. Референдум о его отмене, совмещенный с президентскими выборами, может поднять явку среди сторонников демократов.

Теперь и демократам, и республиканцам придется говорить об абортах в ходе предвыборной кампании, считает Класс. А проблема Трампа на национальном уровне состоит в том, что он заявляет, что хочет оставить политику в отношении абортов на усмотрение каждого штата. Именно он назначил судей Конституционного суда, которые отменили результаты процесса "Роу против Уэйда". А штаты принимают по этому вопросу решения, которые люди не поддерживают, отмечает он.

За почти два года, прошедшие с момента отмены "Роу против Уэйда", активисты, выступающие за расширение доступа к абортам, выиграли все семь референдумов, связанных с этим вопросом, даже в штатах, контролируемых республиканцами.

На прошлой неделе Верховный суд Флориды дал зеленый свет еще одному референдуму по абортам. В случае его одобрения широкий доступ к абортам будет закреплен в конституции штата.

Вполне возможно, что позиция по абортам принесет Байдену победу несмотря на то, что это не единственный вопрос, волнующий американцев.

"И сами выборы приобретают другой характер: если раньше это был референдум об отношении к Джо Байдену, то теперь это выбор, в какой Америке вы хотите жить — в той, которую предлагает Байден, или в той, которую строит Трамп? И право на аборты — это часть этого выбора", — говорит профессор Класс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082632-sud-arizony-priznal-deystvuyuschim-davniy-zapret-na-aborty-eto-mozhet-sygrat-protiv-trampa/

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