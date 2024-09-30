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На границе между Россией и Норвегией хотят построить забор

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Флаг Норвегии на фоне пейзажа
Флаг Норвегии. Иллюстративное фото: Stuart Franklin/Getty Images

Министр юстиции Норвегии рассказала о мерах, которые позволили бы быстро закрыть границу с Россией. Среди них возведение пограничного забора с датчиками движения, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как уточняется, идея забора привлекает правительство Норвегии не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но и за счет датчиков и технологий, позволяющих обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы.

Энгер Мель рассказала также, что в случае необходимости правительство готово закрыть границу в кратчайшие сроки.

"Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер. Это может быть укомплектование штата пограничников, забор, охрана границы и меры вокруг пограничного перехода в Сторскоге, чтобы справиться с трафиком", - прокомментировала министр.

В 2016 году Норвегия построила 200-метровый пограничный забор, высотой 3,5 метра, на пограничном пункте Сторског. По оценке прессы, тогда многие восприняли это как противоречивое решение.

Позже, 22 сентября 2022 года, на фоне войны в Украине Норвегия приостановила действие визового соглашения, подписанного с Россией в 2007 году.

Отмечается, что Норвегия имеет границу с Россией протяженностью почти 198 километров. Предпосылкой для возведения в 2016 году забора на этой границе стал кризис 2015 года, в ходе которого из России в Норвегию попали 5000 мигрантов из третьих стран.

В конце 2023 года правительство Финляндии временно закрыло все пункты пересечения границы с РФ после того, как в страну со стороны России без соответствующих документов и виз въехало более 1300 мигрантов из третьих стран. Наблюдатели сочли это гибридной атакой со стороны России против Финляндии, которая присоединилась к НАТО на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Глава полиции в норвежской области Финнмарк Эллен Катрин Хетта поддержала идею возведения забора на границе с РФ.

"Я думаю, что это будет сдерживающим фактором для людей, которые хотят нелегально попасть в Норвегию или нелегально проехать из Норвегии в Россию", - сказала она.

Однако в целом случаи нелегального пересечения норвежской границы со стороны РФ фиксируют редко, отмечается в публикации.

Арильда Моэ - старший научный сотрудник Института имени Фритьофа Нансена указал на различия между российско-финской и российско-норвежской границей.

"Норвежско-российская граница - это конец территории, которая сильно милитаризирована с российской стороны. Здесь ведется активная военная деятельность, и эта зона должна считаться очень чувствительной в России", - сообщил ученый.

Журналисты отметили, что Моэ изучил кризис с беженцами в Сторскоге и пришел к выводу, что российские власти не контролировали поток беженцев в Норвегию в 2015 году.

Напомним, в июле мы писали, что в Финляндии вырубят больше 100 километров леса, чтобы построить забор на границе с Россией. Старт строительства был запланирован на август. При этом первая часть забора будет готова в течение следующего года, а большая часть проекта - летом 2026 года.

Напомним, впервые в Финляндии заявили о планах построить забор на границе с Россией в сентябре 2022 года. Сообщалось, что длина забора приблизительно составит от 130 до 260 км.

В феврале прошлого года на данном участке стартовали земляные работы - деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода. Планировалось возвести трехкилометровый тестовый участок.

В ноябре стало известно, что власти страны закрывают все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного пункта - "Райа-Йоосеппи". За неделю Финляндия почти полностью перекрыла границу с РФ длиной без малого в полторы тысячи километров. Для сообщения оставлен самый северный пограничный пункт - в трех часах езды от Мурманска по безлюдной тундре, писала Русская служба Би-би-си.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167396-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-hotyat-postroit-zabor/

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