Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

Финско-российская граница. Фото: Giulio Paletta/UCG/Universal Images Group via Getty Images

На финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск началось строительство забора. Власти намерены сначала возвести трехкилометровый тестовый участок.

Строительство стартовало с земляных работ, пишет местное издание YLE. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода.

Планируется, что работы будут завершены к концу июня текущего года.

Сообщается, что рядом с ограждением также будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а освещение и динамики будут установлены на некоторых участках.

Также подчеркивается, что забор будет проходить и по частным землям. В связи с этим местные власти должны провести переговоры с землевладельцами.

Финские власти планируют, что в ближайшие годы на границе будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений.

Цель данного проекта - затруднить нежелательное пересечение границы.

Напомним, что в сентябре 2022 года Финляндия заявила о намерении полностью запретить въезд россиянам.

Позже в Финляндии заговорили о планах построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение последующих двух или трех лет.

Отметим, что согласно данным Британской энциклопедии, Финляндия на востоке граничит с Россией, на севере с Норвегией и на западе со Швецией, на юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива. Протяженность сухопутной границы с РФ составляет 1271,8 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011224-finlyandiya-nachala-stroitelstvo-zabora-na-granitse-s-rossiey/