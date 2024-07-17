Больше ста километров леса вырубят в Финляндии, чтобы построить забор на границе с Россией
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Финляндия строит забор на границе с Россией. Для этого будет вырублено примерно 120 километров близлежащего леса. Непосредственное строительство начнется в августе, передает NUR.KZ со ссылкой на Yle.
На юго-востоке Финляндии срубили уже 45 км леса для возведения забора на границе с Россией. Непосредственное его строительство запланировано на август. На первом этапе будет построено ограждение в 70 км.
По информации портала, всего планируется срубить деревья на территории 120 км. Вследствие этого на границе появится безлесная полоса шириной 25 километров - это должно облегчить пограничный контроль.
При этом первая часть забора будет готова в течение следующего года, а большая часть проекта - летом 2026 года.
Напомним, впервые в Финляндии заявили о планах построить забор на границе с Россией в сентябре 2022 года. Сообщалось, что длина забора приблизительно составит от 130 до 260 км.
В феврале прошлого года на данном участке стартовали земляные работы - деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода. Планировалось возвести трехкилометровый тестовый участок.
В ноябре стало известно, что власти страны закрывают все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного пункта - "Райа-Йоосеппи". За неделю Финляндия почти полностью перекрыла границу с РФ длиной без малого в полторы тысячи километров. Для сообщения оставлен самый северный пограничный пункт - в трех часах езды от Мурманска по безлюдной тундре, писала Русская служба Би-би-си.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135319-chast-lesa-vyrubyat-v-finlyandii-dlya-stroitelstva-zabora-na-granice-s-rossiey/