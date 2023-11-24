На российско-финской границе – глухой занавес с маленьким окошком. Как это произошло и что будет дальше

За неделю Финляндия почти полностью перекрыла границу с Россией длиной без малого в полторы тысячи километров. Для сообщения оставлен самый северный пограничный пункт — в трех часах езды от Мурманска по безлюдной тундре. Причиной закрытия остальных семи погранпунктов в Хельсинки называют аномальный наплыв искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Финляндия утверждает, что российские власти контролируют поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно.

С полуночи в пятницу закрыты погранпереходы Вартиус и Салла, принимавшие людей после того, как на прошлой неделе прекратили работу пункты пропуска на юго-востоке Финляндии (через них шел основной поток приезжих из Ленинградской области и Карелии).

По решению финских властей единственной открытой точкой на границе на ближайший месяц будет Райа-Йоосеппи (Лотта — на российской стороне). Число пересечений границы до последнего времени тут исчислялось, по данным финских властей, парой десятков в год. До ближайшего аэропорта на финской территории, в Ивало, около 50 километров. С российской стороны до цивилизации гораздо дальше — ближайший крупный город — Мурманск, в 240 километрах. Немногим короче будет путь из Мурманска на российско-норвежскую границу, в город Киркенес.

По свидетельству финских СМИ, с утра в пятницу никакого ажиотажа на этом участке границы не было и автобус, специально привезенный для того, чтобы в нем принимать заявки людей, которые желают получить в Финляндии убежище, пока стоит пустой. Между тем российские СМИ сообщают, что власти в Мурманске пытаются организовать вывоз иностранных граждан из Аллакурти, где расположен пункт контроля на пути к закрытому теперь финскому погранпереходу Салла - там остаются несколько сот человек.

Всего на нескольких тысячах километров рубежей России со странами ЕС и Норвегией, таким образом, остаются 10 точек пересечения границ — по одной в Норвегии и Финляндии, четыре в Эстонии, две в Латвии и две на границе Калининградской области и Литвы.

Финские власти указывали, что к решению закрыть пограничные переходы их подтолкнуло обвальное увеличение числа беженцев из третьих стран, проходящих из России с целью запросить убежище в Финляндии. По статистике юго-восточного сектора пограничной службы Финляндии (она контролирует наиболее востребованные пункты пересечения финско-российской границы), в первое полугодие 2023-го с просьбой об убежище обращалось не более десятка человек в месяц. В конце лета — по 12-15 человек. В октябре — 32.

С середины ноября счет пошел на десятки в день. За прошлую неделю прошло 300 человек, попросивших статус беженца. 176 из них прошли в один день, 17 ноября. Всего, как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании парламента в четверг, с августа на границу попали 803 гражданина третьих стран без необходимых документов. Закрытие первых четырех погранпереходов не остановило организованный наплыв беженцев, сказал он: "Напротив, все больше признаков того, что ситуация может ухудшиться".

Финские власти убеждены, что российские пограничники потворствовали этому. "Очевидно, что им [просителям убежища] помогают, — заявлял премьер-министр на прошлой неделе. — Российские пограничники явно поменяли свои процедуры и позволяют пересекать границу людям с недействительными документами". Кроме этого, власти подчеркивали, что российские пограничники позволяют переходить границу пешком, в нарушении правил о том, что все пересечения должны происходить в автомобилях.

Финляндия отнюдь не едина во мнении о том, что граница должна быть перекрыта так плотно. С критикой решения правительства выступила глава финской комиссии по равенству Кристина Стенман. "Закрытие практически всех пунктов пересечения восточной границы и концентрация процедуры подачи заявлений на международную защиту на погранпереходе Райа-Йоосеппи серьезно осложняет возможность полно и эффективно начать процедуру по получению убежища", — отмечается в заявлении главы комиссии.

Российские власти обвинения в манипуляции потоком беженцев не принимают. На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции".

Песков признал, что повлиять на решение финской стороны Россия никак не может: "Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны".

18 ноября были закрыты основные пункты пропуска на юго-востоке Финляндии. Людской поток двинулся на север. Очевидцы в Костомукше, находящейся в 30 км от финской границы, наблюдали, как на въездах в город, где действует пограничный режим, скапливались группы иностранцев в одежде, часто мало приспособленной к метели и морозу.

За пять дней через оставшиеся пункты пропуска, Вартиус, Куусамо и Салла проходили по несколько десятков просителей убежища. На уже закрытом КПП Ниирала мужчина пытался прорваться через барьеры и после стычки с ним финские пограничники применили слезоточивый газ.

Российско-финская граница. Фото: Emmi Korhonen/Lehtikuva/AFP/Getty Images

В среду на этой неделе правительство объявило о закрытии еще трех переходов, оставив пограничникам сутки на работу со скопившимся у границы людьми. Но предыдущее решение о закрытии юго-восточных переходов до февраля следующего года было скорректировано и пока что все КПП считаются закрытыми до 23 декабря.

Перед закрытием вечером в четверг погранпереход Салла принял 60 человек, попросивших о предоставлении убежища. Последними на погранпункт пришли 17 мигрантов, катившие велосипеды по снегу. Группу из 16 молодых людей и одного мужчины постарше сопровождали пограничники. Иностранцы сложили свои велосипеды рядом с большой кучей велотехники, которую оставили их предшественники, и после проверки служебной собакой прошли через шлагбаум в отдельный вагончик для проверки документов.

Завезли или намекнули?

Происходящее напоминает кризис с наплывом беженцев на границы ЕС из Белоруссии весной-летом 2021 года. Тогда на разных участках границы Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, появлялись крупные группы выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Мигранты утверждали, что к границам их сопровождали или даже гнали силой белорусские пограничники. Позже было установлено, что поток приезжих обеспечивали специальные авиарейсы из Ирака в Беларусь. В конце лета те же рейсы стали отвозить не прорвавшихся через границы мигрантов обратно в Багдад, но группы иностранцев оставались на границах Беларуси еще несколько месяцев.

Свидетельств того, что наплыв беженцев на финскую границу был организован на столь же высоком уровне, пока получить не удалось. Но очевидно, что российские спецслужбы, отвечающие за пропускной режим в приграничной зоне, как минимум не были особо взволнованы резким притоком иностранцев из третьих стран.

"На вокзале в Выборге много арабов, их организует тетка наша, собирает паспорта. Пока ехали через границу — много африканцев на великах в сопровождении наших пограничников", — сообщил один из читателей русскоязычного финского издания Tochka.fi в дни, пока работали все переходы. "Их встречали пограничники у нас на вокзале. Сама видела сегодня", — писала в городской группе Костомукши одна из пользовательниц после того, как финны закрыли границу с Ленинградской областью и югом Карелии.

Немало видео, снятых на пограничных пунктах или рядом с ними, демонстрируют организованную раздачу велосипедов (часто совершенно новых) из подъезжающих микроавтобусов в непосредственной близости от пограничников. На одном из видео сотрудник российского погранконтроля строит группу таких "велосипедистов" перед их отъездом на нейтральную полосу и дальше на КПП финской погранслужбы.

Все это было трудно представить еще пару лет назад. До вторжения России в Украину Мария, жительница Хельсинки, часто ездила из Финляндии в Карелию и обратно по делам через погранпереход в Вяртсиля, Карелия.

"За 15 км от Вяртсиля в местечке Пуйккола стоит пограничный пост. Останавливают все машины, — рассказывает она. — Проверяют документы: либо загранпаспорт с визой ЕС, либо паспорт с пропиской в Вяртсиля, либо пропуск от ФСБ, если по работе в приграничье. Нет шансов просочиться незаметно. Просто нет. И пограничники раньше просто отлавливали нелегальных мигрантов, но и те пытались перейти границу только по лесу, никак не через погранпункт".

Свидетельством соучастия российских властей в наплыве мигрантов финские официальные лица считают, как минимум, отказ от проверки паспортов у граждан третьих стран. Теоретически, согласно договоренностям о "реадмиссии", прибытие в Финляндию без надлежащих документов из безопасной страны (коей до сих пор считается Россия) должно было бы повлечь выдворение мигрантов обратно — с тем, чтобы об убежище беженцы просили Россию.

На практике и мигранты, и финские пограничники знают, что шансов получить убежище в России нет. Российские правозащитные организации отмечают, что это не удавалось сделать даже афганцам, покинувшим страну под страхом смерти после возвращения к власти движения "Талибан". Но до недавнего времени, как отмечает финская пограничная служба, российские коллеги проверяли, с какими документами движутся к финской границе иностранцы. Затем — перестали.

Когда тундра надела свой зимний наряд

Впрочем, скандалы и видеосвидетельства массового наплыва мигрантов к российской границе на этой неделе заставили российские силовые органы хотя бы ненадолго возобновить активность. После приостановки работы на погранпереходе Вартиус из-за наплыва людей с велосипедами российские официальные лица заявили о проверке документов, по результатам которой многие иностранцы с просроченными российскими визами были задержаны и отправлены в депортационные центры.

В четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что наплыв приезжих, желающих выехать из России, обусловил необходимость введения режима повышенной готовности и дополнительных проверок на дорогах. По словам Чибиса, это уже привело к тому, что недобросовестные организаторы групповых поездок к границе стали резко менять планы. Но поток иностранцев пока увеличивается, и для них, как заявили власти, будут созданы пункты временного размещения в Мурманске и других городах области. Кто затем займется транспортировкой мигрантов до финской границы и будет ли сохраняться попустительское отношение российских пограничников к проверке документов отъезжающих — непонятно.

Российско-финская граница. Фото: Emmi Korhonen/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Миграционные скандалы отодвинули в тень проблемы тысяч людей, которым — невзирая на визовые ограничения, введенные Финляндией для россиян — проезд через границу до последнего времени был доступен.

"В Карелии очень у многих живут родственники в Финляндии, переехавшие туда в разное время. Много студентов учится. Поэтому даже после начала войны люди ездили туда-сюда, хотя и в меньшей степени, чем раньше, — рассказывает жительница Хельсинки, Мария. — Закрытие пунктов пропусков, конечно, усложняет жизнь русских, живущих в Финляндии, и русских с паспортами и ВНЖ других стран".

Среди тех, кого это затронет — украинцы, которых эвакуируют на территорию ЕС через Россию. Как рассказывала Би-би-си, финская граница была удобна, в частности, для сложных медицинских случаев, там, где нужно было вывозить эвакуируемого на скорой. Был и другой аспект — финская сторона была более либеральна, чем Латвия и Эстония, в подходе к документам.

"Финны принимали беженцев из Украины с российскими паспортами, с ВНЖ Украины, тех, кто жил в Украине, но не имел украинского гражданства, даже тех, кто находился нелегально на территории Украины на момент начала войны, финны принимали. Куда сейчас поедут эти люди, мне совершенно непонятно, пути в Финляндию становятся дороже, все это опять ложится на волонтеров и понятно, что самая уязвимая категория беженцев опять пострадает", — говорит Би-би-си один из волонтеров, занимающихся эвакуацией украинцев через территорию России.

Теперь тематические чаты о поездках в Финляндию полны вопросов о том, как проехать, дав крюка в несколько сот километров через эстонскую границу и паромом по Балтийскому морю. Этот же маршрут, видимо, заинтересовал и мигрантов — эстонские пограничники сообщают об участившихся попытках граждан третьих стран попасть в страну без виз.

Финские СМИ с некоторым удивлением отмечают, что эстонцы подходят к блокированию таких устремлений без особых церемоний: останавливают искателей убежища на нейтральной полосе на мосту через Нарву, не позволяя им просить об убежище на эстонской земле. На прошлой неделе погранслужба Эстонии завезла на мост через Нарву бетонные пирамиды и заявила, что готова будет полностью перекрыть границу, если наплыв людей будет угрожать безопасности рубежей. В четверг вечером о вероятной остановке погранперехода в Нарве власти заявили вновь. О пристальном мониторинге ситуации предупредили и власти Норвегии, которая до сих пор сохраняет относительно либеральный режим пересечения границы в Киркенесе.

Россияне, которым надо вернуться из Финляндии, пытаются выяснить, что ждет их после пересечения границы в российско-финском Заполярье. На просьбу описать обстановку у российского погранперехода Лотта один из бывавших там отвечает: "Есть одна маленькая заправка в нескольких км от границы, но цена топлива выше обычной и оплата летом была только наличкой. Интернет работал очень плохо. Реально дикий край".

Другой пользователь уточняет, что уже не работает и эта заправка, а ближайшая — в 160 км по трассе на Мурманск. "Интернета эти 160 км тоже нет".