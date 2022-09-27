Финляндия заявила о намерении построить забор на границе с Россией

Хельсинки, Финляндия. Иллюстративное фото: Pixabay

В Финляндии заговорили о планах построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение последующих двух или трех лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Uutissuomalainen.

Погранслужба Финляндии планирует оградить лишь 10-20 процентов от всей границы с Россией протяженностью около 1300 км. Длина забора приблизительно составит от 130 до 260 км.

Постройка забора позволит финским пограничникам быстрее действовать на незаконные пересечения границы. Конструкция должна продержаться 50 лет и на ее постройку уйдет несколько сотен миллионов евро.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о планах введения полного запрета на въезд для граждан из России. Соответствующая работа по осуществлению плана стартовала в правительстве страны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989799-finlyandiya-zayavila-o-namerenii-postroit-zabor-na-granitse-s-rossiey/