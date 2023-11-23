Финляндия закрывает почти все пропускные пункты на границе с Россией

Финляндия закрывает все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного пункта - "Райа-Йоосеппи", сообщает РИА Новости.

"Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением "Райя-Йосепи". Расположенный в муниципалитете Инари, "Райя-Йосепи" является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии", — говорится в публикации.

Премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении уже сегодня вечером, уточнила пресс-служба правительства.

В начале года сообщалось о том, что Финляндия начала строительство забора на границе с Россией. На финско-российской границе в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск тогда началось строительство забора.

Власти намеревались возвести трехкилометровый тестовый участок.

Сообщалось, что рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а освещение и динамики будут установлены на некоторых участках.

Финские власти озвучили планы, что в ближайшие годы на границе будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель данного проекта - затруднить нежелательное пересечение границы.