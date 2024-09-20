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Новости русской службы Би-би-си

Тотальная война или непростое перемирие? Насколько вероятна эскалация конфликта Израиля и "Хезболлы" после взрывов в Ливане

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Детали взорванного устройства
Детали. Фото: AFP via Getty Images

На улицах Бейрута люди пользуются мобильными телефонами и другими устройствами с опаской — боятся очередного взрыва. Но над регионом нависла куда более серьезная угроза — тотальная война между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», а также поддерживающим ее Ираном.

Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций — в обоих случаях диверсия была направлена против членов «Хезболлы». 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.

Предполагается, что за атаками стоит Израиль, хотя его представители этого и не подтвердили. В среду министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о «новой фазе войны».

Би-би-си рассматривает возможные сценарии того, что может произойти в Ливане дальше.

1. Полагая, что ему удалось ослабить «Хезболлу», Израиль атакует дальше и надеется на «решающую» победу

На фоне растущих опасений тотальной войны министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад считает, что Ливану нужно готовиться к худшему.

«Я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию, — говорит он. — Два нападения за последний день показывают, что Израиль не намеревается искать дипломатическое решение».

«Я знаю, что позиция моего правительства ясна. С первого дня мы считаем, что Ливан не хочет войны».

Ветеран арабской политики Эхуд Яари говорит, что атаки создали для Израиля «редкую возможность» для решительных действий против «Хезболлы» и ее огромных запасов высокоточных ракет.

Системы связи группировки вышли из строя, а большое количество ее полевых командиров получили ранения, некоторые из них тяжелые.

«Нынешняя ситуация не повторится в ближайшее время, — пишет Яари на израильском новостном сайте «N12». — Проще говоря, „Хезболла“ сейчас находится в наихудшем состоянии со времен окончания второй ливанской войны в 2006 году».

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Пол Адамс считает, что теперь внимание израильских военных сместилось на север, хотя война в Газе продолжается.

Но пока непонятно, как Израиль намерен использовать эту редкую возможность и не назревает ли более масштабный конфликт.

2. «Хезболла» может теперь напасть на Израиль, а Израиль может ответить наземным вторжением в Ливан

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла отреагировал на нападения в четверг, заявив, что Израиль перешел «все пределы, правила и красные линии».

Он признал, что взрывы стали беспрецедентным ударом для группировки, но ее способность управлять и поддерживать связь осталась нетронутой. Начато расследование произошедшего, добавил Насралла.

Хасан Насралла выступает по ТВ
Хасан Насралла. Фото: Anwar Amro/AFP via Getty Images

«Это можно назвать военными преступлениями или объявлением войны — как ни назови, это (...) подходит под описание. Это было намерение врага», — сказал он.

Он пообещал «справедливое наказание», но, что неудивительно, не сообщил, каким будет ответ. Насралла добавил, что нападения на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция в Газе.

По мнению Амджада Ираки, научного сотрудника программы Chatham House по Ближнему Востоку и Северной Африке, этими нападениями Израиль послал «Хезболле» «провоцирующие сигналы», которые могут повысить вероятность обострения регионального конфликта.

«Теперь „Хезболлу“ поставили в ситуацию, когда на нее оказывают давление, чтобы она активизировала свои действия, а это, в свою очередь, потенциально даст израильской армии некий предлог для наземного вторжения, о котором ходят слухи», — сказал Ираки в интервью Би-би-си.

По его словам, Израиль «не добился успеха в своих основных целях в Газе», что привело к ситуации, когда израильское правительство считает, что оно должно «подтвердить свою концепцию сдерживания на северном фронте войны с „Хезболлой“».

3. Нападения могли ослабить «Хезболлу» и сделать конфликт менее вероятным

Корреспондент Персидской службы Би-би-си на Ближнем Востоке Нафисех Коннавард находится в Бейруте и послушала речь Хасана Насраллы. Она говорит, что нападения стали мощным ударом — Насралла назвал их «большим испытанием», с которым группировка никогда раньше не сталкивалась.

Это показывает, насколько сложна для них ситуация, добавляет она; большинство получивших ранения — это часть элитных групп молодых, но хорошо подготовленных бойцов.

Это не помешает группировке предпринять дальнейшие действия, но эффект от израильского нападения уже есть, добавляет наш корреспондент.

Не стоит забывать, что у «Хезболлы» есть союзники (например, Иран, иракские шиитские военизированные группировки, йеменские хуситы), и эти союзники постоянно говорят, что не только «Хезболла», но и сам Ливан — это красная линия.

Член одной из таких военизированных группировок, с которым недавно беседовал наш корреспондент, сказал, что они уже проникают в Ливан и обратно и их боевики оказывают помощь «Хезболле». Эти группировки годами сражались в Сирии, и теперь «Хезболла» может рассчитывать на их поддержку.

Хотя атаки в Ливане были эффективными, «Хезболла» как группировка имеет глубокую поддержку на региональном уровне, считает наш корреспондент.

4. Атаки на пейджеры в Ливане не были частью более широкой стратегии

Люди сдают кровь в Бейруте
Люди сдают кровь в Бейруте . Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

По другой версии, разведывательная служба Израиля «Моссад» предусматривала возможность использования взрывающихся устройств в случае тотального конфликта в соседнем Ливане, говорит корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера.

Но у «Хезболлы» возникли подозрения относительно пейджеров, и «Моссад» решил действовать по принципу «используй или потеряешь», взорвав во вторник пейджеры, а в среду — радиоприемники.

Если это так, то не совсем ясно, есть ли за этой атакой более широкий план, добавляет наш корреспондент.

Амджад Ираки из Chatham House предполагает, что операция по превращению пейджеров и раций во взрывные устройства готовилась несколько месяцев, если не лет. Новостные издания активно обсуждают, почему это произошло именно сейчас.

«В некоторых новостях и СМИ говорится, что „Хезболла“ догадалась о том, что в эти устройства каким-то образом проникли, — говорит Ираки. — Другие говорят, что это были более стратегические, согласованные усилия — в том смысле, что поскольку израильтяне постепенно сворачивают свою операцию в Газе, они теперь настраиваются на операции в Ливане».

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164128-totalnaya-voyna-ili-neprostoe-peremirie-naskolko-veroyatna-eskalaciya-konflikta-izrailya-i-hezbolly-posle-vzryvov-v-livane/

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