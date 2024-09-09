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Новости русской службы Би-би-си

Стрельба на границе Иордании: трое израильтян погибли

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Полиция Израиля
Полиция Израиля. Иллюстративное фото: tzahiV/Getty I,ages

Три человека погибли в результате стрельбы на границе между Иорданией и оккупированным Западным берегом, сообщают израильские власти.

Это первый подобный инцидент на границе с Иорданией с 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля, за которой последовали ответные операции Израиля, накалившие обстановку в регионе.

Армия обороны Израиля заявила, что три израильских гражданских лица были убиты в результате стрельбы на мосту Алленби. Нападавший подъехал на грузовике с иорданской стороны, затем вышел из него и открыл огонь.

Водитель «вышел из грузовика и открыл огонь по израильским силам безопасности, работающим на мосту», говорится в заявлении военных.

«Три израильских гражданских лица были объявлены погибшими в результате нападения», — заявили военные, позже уточнив агентству AFP, что погибшие работали охранниками, а не служили в армии или полиции.

Силы безопасности «ликвидировали» стрелка, а ЦАХАЛ проверяет грузовик на наличие взрывчатки, говорится в заявлении.

Убитые — мужчины в возрасте около 50 лет, сообщают израильские СМИ со ссылкой на местных медиков.

Иордания заявила, что закрыла свою сторону границы и проводит расследование инцидента, произошедшего на контролируемой Израилем территории, где иорданские автомобили разгружают товары, поступающие на Западный берег.

Израильские власти также закрыли свою границу с Иорданией.

Переход, также известный как мост короля Хусейна, расположен примерно на полпути между Амманом и Иерусалимом. Это единственный официальный пункт пересечения границы между Западным берегом и Иорданией, через него можно попасть на Западный берег, минуя территорию Израиля.

Частные охранники работают на КПП вместе с размещенными там израильскими силами безопасности.

Израиль и Иордания подписали мирный договор в 1994 году и имеют тесные связи в области безопасности. Десятки трейлеров ежедневно пересекают границу из Иордании с товарами из Иордании и Персидского залива, которые поставляются как на Западный берег, так и на израильский рынок.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате всплеска насилия после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим войны в Газе на Западном берегу были убиты более 600 палестинцев.

На прошлой неделе израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу и размещенный там лагерь беженцев после масштабной операции, продолжавшейся десять дней. Этот район считается оплотом боевиков, а гражданское население составляет около 60 тысяч человек.

Израиль заявляет, что пытается остановить смертоносные нападения палестинцев на израильтян на Западном берегу и в Израиле, а также ведет борьбу с терроризмом.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2158854-strelba-na-granice-iordanii-troe-izrailtyan-pogibli/

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