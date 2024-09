После Байдена. Какой будет политика США на Ближнем Востоке в случае победы Камалы Харрис

Уходящий президент США не смог урегулировать самый затяжной конфликт современности, и новому хозяину Белого дома достанется в наследство горящий Ближний Восток на грани полномасштабной войны. Что бы ни случилось в ближайшие дни, война в Газе останется и ключевой темой последних двух месяцев предвыборной кампании в США, и головной болью новой администрации на годы вперед.

Джо Байден хотел войти в историю как президент-миротворец. Под эгидой США готовилась мегасделка, которая в случае успеха была способна изменить к лучшему судьбу Ближнего Востока. Обсуждалась нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Но 7 октября ХАМАС напал на Израиль, и о мире пришлось забыть. После начала кровавой войны в Газе приоритетом для уходящего президента Байдена стало завершение боевых действий в секторе и недопущение разрастания войны на весь регион и мир. Успехи тут пока скромные.

На кону в преддверии выборов в США — борьба за неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах. Даже если внешняя политика традиционно волнует людей меньше, чем внутренняя, и Камала Харрис, и Дональд Трамп будут бороться за голоса тех, кто с самого начала вообще не хотел идти голосовать.

Какой именно будет ближневосточная политика обоих кандидатов в случае победы на выборах, пока неясно, к тому же предвыборные заявления нередко остаются лишь на бумаге.

Но некоторые предположения можно высказать уже сейчас.

Ближневосточный курс нынешней администрации с большой долей вероятности будет продолжен — пусть и с некоторыми оговорками — при любом исходе выборов. Ровно так же Байден не стал в целом отказываться от наследия Трампа: он не стал отменять решение о переносе американского посольства в Иерусалим и продолжил начатое Трампом и его соглашениями Авраама движение к примирению в регионе.

О конкретных взглядах кандидата от Демократической партии Харрис в том, что касается Ближнего Востока, известно немногое. Харрис до назначения вице-президентом не занималась никакими знаковыми международными вопросами, и у нее до прихода в Белый дом не было такого внушительного внешнеполитического опыта, какой был у Байдена.

«Это скорее плюс, чем минус, меньше багажа означает меньше внимания со стороны СМИ», — пишет в аналитической записке научная сотрудница американской программы лондонского аналитического центра Chatham House Хезер Херлберт.

«Президент Байден и я работаем над тем, чтобы положить конец этой войне, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились и палестинский народ мог реализовать свое право на достойную и безопасную жизнь, свободу и самоопределение», — так Харрис обрисовала свой план делегатам съезда Демократической партии, утвердившим ее кандидатуру.

Харрис, как и положено вице-президенту, ни разу за время работы не расходилась с Джо Байденом по ключевым вопросам внешней политики. Единственная разница, которую замечают эксперты, в том, как оба демократа говорили о войне в Газе.

Харрис более решительно выступала с критикой израильского премьера Биньямина Нетаньяху и более открыто призывала покончить со страданиями палестинцев.

Она называла бесчеловечными условия жизни людей в Газе, а общую ситуацию — катастрофической. Она первой в марте (за месяц до Байдена) заговорила о необходимости прекращения огня, а также первой из американских политиков призвала глав арабских государств приоритизировать обсуждение судьбы послевоенной Газы.

Она, так же как и Байден, заявляет о поддержке Израиля и его праве на самооборону. Но с оглядкой на то, как именно Израиль делает это.

Наташа Холл, старшая научная сотрудница Американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) видит в этом не больше чем разницу в тоне, хотя и отмечает ее важность.

Обернется ли разница в тоне изменением курса ближневосточной политики, предсказать эксперты не берутся, но кардинальных перемен все же не ждут.

«До выборов в ноябре Харрис придется показать чудеса эквилибристики, искусно лавируя между поддержкой Израиля с одной стороны и симпатией к палестинцам с другой. Ей повезло, что времени осталось не так много», — говорит Наташа Холл.

Камала Харрис не пришла послушать выступление Биньямина Нетаньяху перед американским Конгрессом 24 июля, встретившись вместо этого с израильским премьером на следующий день. Еще около 60 членов Демократической партии, в том числе бывший спикер Нэнси Пелоси, также проигнорировали выступление израильского лидера.

Харрис назвала разговор с Нетаньяху «открытым», заявила, что пришло время положить конец «разрушительной» войне, и пообещала не молчать перед лицом страданий мирного населения в Газе.

«Мы не можем не замечать эти трагедии. Мы не можем позволить себе отсутствие сострадания, и я не буду молчать», — сказала она после встречи.

Внутренняя внешняя политика

Оба — и Байден, и Харрис — привержены идее двух государств для двух народов и создания палестинского государства. Против этого выступает израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Если есть одна тема, по которой ее [Харрис] подход будет немного отличаться от подхода Байдена, — это Израиль и война в Газе», — предполагает Дэниел Дрезнер, профессор кафедры международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса.

Байден безоговорочно поддерживает Израиль и сам называл себя сионистом. Харрис говорит и о тяжелой судьбе палестинцев, и о жертвах среди мирного населения.

Эксперт видит в этом поколенческий сдвиг.

Байден начинал в то время, когда Израиль выглядел жертвой на Ближнем Востоке. Поколение Камалы Харрис достигло политической зрелости, когда, по словам Дрезнера, «Израиль уже был крупной военной державой, сам нападал на соседей, и отношение к нему стало неоднозначным».

По словам Омера Таспинара, ближневосточного аналитика и профессора исследований безопасности в Национальном военном колледже (при министерстве обороны США), у Харрис, в отличие от Байдена, нет такого явного произраильского крена.

Прежде всего это касается внутренней политики.

Она с самого начала войны в Газе старалась чаще общаться с арабским и мусульманским сообществом в США в попытке повлиять на неопределившихся и колеблющихся избирателей — на тех, кто собирался остаться дома, и на тех, кто готов был поддержать кандидата от демократов, но не хотел голосовать за Байдена в ноябре.

Одним из ключевых колеблющихся штатов считается Мичиган, а там проживает самый высокий процент арабского населения в США — 2,11% от общего числа избирателей.

Новая риторика Белого дома адресована прежде всего им. Внешняя политика в целом, по данным опросов общественного мнения, не оказывает существенного влияния на выбор избирателей. Экономика, аборты, иммиграция, изменение климата и озабоченность состоянием американской демократии перевешивают вопросы внешней политики, включая Китай, войну в Украине и Ближний Восток.

Получится ли закончить войну?

Как пишет Wall Street Journal, Камала Харрис в случае избрания, возможно, решит усилить давление на премьер-министра Израиля Нетаньяху по вопросу о перемирии в Газе и обусловить безоговорочную ранее помощь Израилю возможными уступками в вопросе перемирия.

Другие эксперты менее категоричны и считают, что подход Харрис к войне не сильно отличается от подхода администрации Байдена.

Разница может быть в риторике и в тоне, но на практике мало что поменяется, особенно если принять во внимание, что у Харрис относительно стандартный послужной список произраильских голосований со времени ее пребывания в Сенате, замечают эксперты вашингтонского Института Ближнего Востока.

Нынешний советник Харрис по национальной безопасности Фил Гордон, по информации WSJ, будет играть ключевую роль в формировании внешнеполитической повестки.

В своем твите в августе он обрисовал взгляды Харрис так: «Она всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических групп. Она не поддерживает эмбарго на поставки оружия Израилю. Она продолжит работу по защите мирных жителей в Газе и по соблюдению международного гуманитарного права».

Переговоры о перемирии в Газе идут и сейчас, однако в их успех — и тем более в окончание войны до выборов — не верит никто. Байден на этой неделе намекнул, что Нетаньяху не предпринимает достаточных усилий для достижения соглашения с ХАМАС и для освобождения заложников.

«Одна из реалистичных возможностей — ХАМАС и Израиль договорятся о первой фазе перемирия, первый этап предполагает шесть недель прекращения огня, частичный обмен заложников и доступ гуманитарной помощи в Газу. Но в остальном я очень сомневаюсь, что война закончится к выборам», — осторожно комментирует американский ближневосточный аналитик и эксперт вашингтонского Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер.

Наташа Холл из CSIS предполагает, что Нетаньяху не захочет подписывать соглашение о мире до выборов, потому что поставил не на демократического кандидата, а на Дональда Трампа.

Тот тоже обещает покончить с войной. Его ближневосточная программа еще более туманна, чем у Харрис. Ответственность за войну в Газе он возложил на Байдена и сказал, что война на Ближнем Востоке не началась бы, если бы в кресле президента был он сам.

Трамп называл себя лучшим другом Израиля, а на вопрос по поводу палестинской государственности во время июньских дебатов ответил: «Посмотрим».

Трамп в бытность президентом вывел войска из Сирии, а в 2020 году провозгласил новую эру на Ближнем Востоке, пролоббировав подписание Соглашений Авраама между Израилем и ОАЭ, а затем Бахрейном и Суданом.

Подход Трампа эксперты называют непредсказуемым, непоследовательным и основанным на личных интересах. Трамп будет меньше на публике сострадать палестинцам, чем Харрис. Но и больших перемен в ближневосточном курсе не предвидится.

Кто будет советовать Харрис

Если же победит Харрис, ее нынешний советник по национальной безопасности Фил Гордон, скорее всего, сохранит свою должность.

Наташа Холл описывает бывшего советника Барака Обамы как блюстителя традиций американской внешней политики. Радикальные шаги, подобные вторжению в Ирак, выходят за рамки этой традиции, говорит она.

«Фил Гордон — это тип советника, который действует в рамках установленного курса. Будет ли работать такой подход в будущем — главный вопрос», — говорит Холл.

Гордон был против свержения иракского президента Саддама Хусейна в 2003 году и в целом критиковал насильственную смену власти.

«Смена режима — это худшее решение, — писал он в книге Losing the Long Game: The False Promise of Regime Change in the Middle East. — В американской дискуссии о политике на Ближнем Востоке по-прежнему присутствует заблуждение, что каждую проблему можно решить внешним вмешательством, даже когда десятилетия болезненного опыта показывают, что это не так».

Обещания и реальность

Не всегда предвыборные обещания лидеров выливаются в действия по пришествии в Белый дом, отмечают аналитики вашингтонского Института Ближнего Востока.

Байден во время президентской кампании 2020 года обвинял наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги и обещал сделать Саудовскую Аравию государством-изгоем.

Став президентом, Байден не только не выполнил обещание, но и всячески продвигал идею помирить Саудовскую Аравию и Израиль и договориться о масштабном военном пакте США с королевством.

Джордж Буш-младший в 2000 году мало говорил о Ближнем Востоке в целом и критиковал вмешательство в дела других стран. Но именно Буш начал две войны — иракскую и афганскую, а во время его президентства и после терактов 11 сентября выкристаллизовалась новая внешнеполитическая доктрина США, основанная на nation building — государственном строительстве в других странах, более известном как «экспорт демократии».

Правда, иногда кандидаты все же держат слово. Обама в 2008 году выиграл выборы с обещанием завершить войну в Ираке и вернуть американских военных домой. В 2011 году он выполнил обещание, затем в 2014-м вновь отправил их в регион из-за угрозы со стороны «Исламского государства», признанного террористическим в США, России и во многих других странах мира.

Трамп в 2015 году критиковал ядерную договоренность Запада с Ираном и в 2018 году, уже будучи президентом, вывел Америку из этой сделки и ввел санкции против исламской республики.