АЭС построит Россия в Монголии

Россия построит АЭС в Монголии - по словам главы компании "Росатом" Алексея Лихачева, идет согласование деталей проекта. Ее намерены построить в районе Новый Хархорум.

Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, заявил он по итогам встреч с монгольскими партнерами в Улан-Баторе в эфире телеканала "Россия-24", пишет РИА Новости.

Рассматривается, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация.

"Весной на (форуме) "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность от 220 до 330 мегаватт потребна монгольской стороне в регионе, в новой столице Новый Хархорум", - сказал Лихачев.

По словам гендиректора "Росатома", накануне состоялись многоуровневые переговоры с "Монатомом", с министерством энергетики, с совбезом Монголии.

Он подчеркнул, что в настоящий момент главным вопросом на повестке дня остаются кадры.

"Мы вчера очень подробно это обсуждали, и здесь наши монгольские друзья, конечно, рассматривает возможность того, что может быть эксплуатирующей организацией этой станции на первом этапе даже будет российская организация", - пояснил Лихачев.

Отметим, что в настоящее время в Казахстане также решается вопрос о строительстве АЭС.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана заявил, что референдум по АЭС в Казахстане пройдет 6 октября.

"Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - сказал президент.

Также глава государства подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

Сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя озвучил график, по которому будет проходить подготовка и проведение референдума в Казахстане по вопросу строительства АЭС.

Также в ЦИК сообщили о планируемых тратах в 15,5 млрд тенге на организацию и проведение референдума.

Стоит отметить, что на прошлой неделе гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для казахстанской АЭС. Среди них - российская компания "Росатом".