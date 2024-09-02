Основную причину крушения вертолета президента Раиси назвали в Иране

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал итоговый отчет о крушении вертолета Ибрахима Раиси и назвал основную причину катастрофы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В отчете говорится, что судно потерпело крушение из-за сложных климатических условий.

"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - цитирует агентство отчет генштаба ВС Ирана.

Напомним, Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.

Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Позже генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обнародовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни президента и главы МИД Ирана. Эксперты исключили версию диверсии.