Цукерберг признался, что Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент

Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook под "давлением" властей США. Об этом он сообщил в письме юридическому комитету Палаты представителей США. Письмо опубликовано в соцсети X, передает NUR.KZ.

Основатель Meta Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на корпорацию давление с целью цензуры контента в социальных сетях компании, а именно - по публикациям на тему коронавируса. Письмо Марка Цукерберга, адресованное юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, опубликовано в соцсети X.

"Сотрудники высокого ранга администрации Байдена, в том числе из Белого дома, в течение многих месяцев в 2021 году оказывали давление на нашу команду, добиваясь цензуры определенного контента о COVID-19, в том числе материалов юмористического и сатирического содержания. Они выражали недовольство нашей командой, когда мы на это не соглашались", - отмечается в документе.

Однако решение по удалению контента из соцсети, по словам Цукерберга, оставалось за платформой.

В письме Цукерберг также отмечает, что считает "давление правительства неправильным" и сожалеет о том, что в корпорации "не были более откровенны по этому поводу" ранее.

"Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромиссы относительно стандартов, касающихся нашего контента, из-за давления администрации в том или ином направлении. И мы готовы давать отпор, если подобное произойдет вновь", - добавил в письме Марк Цукерберг.

Также в письме основателя Meta отмечается, что во время предвыборной гонки 2020 года в США ФБР предупредило "о возможной российской операции по дезинформации, касающейся семьи Байдена и (украинской энергетической компании) Burisma". И поэтому на время проверки спецслужбами этой информации распространение касающихся данной темы материалов было ограничено в соцсети. Позже, по словам Цукерберга, специалисты установили, что публикация в газете New York Post на эту тему не являлась дезинформацией.

Теперь же, по словам предпринимателя, Meta "изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось".

Между тем в минувшие выходные в аэропорту Ле-Бурже в Париже был арестован основатель Telegram Павел Дуров. Сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание Дурова комментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Накануне о задержании бизнесмена впервые высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заверил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Сообщалось также, что Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, среди которых, в том числе, и отказ от сотрудничества с властями.