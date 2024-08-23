В Ливане заявили о гибели восьми человек при израильских ударах

В Ливане сообщили, что сегодня, 23 августа, Израиль нанес несколько ударов по поселениям в южной части страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, атака велась с применением боевых самолетов и БПЛА.

"Убиты восемь человек и ранены трое в результате израильских ударов на юге Ливане с утра пятницы", - цитирует издание Министерство здравоохранения Ливана.

По данным ведомства, среди погибших один ребенок, сообщается в публикации.

Со стороны Израиля комментариев по ситуации еще не поступило.

Пресс-служба ливанского движения "Хезболла" в пятницу заявила о смерти шестерых своих бойцов. Бойцы исламского сопротивления, в свою очередь, в течении дня реализовали 11 боевых операций против армии Израиля, атаковав в том числе опорные пункты ЦАХАЛ на границе и системы объективного пограничного контроля.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС не срывать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для заключения перемирия в Газе и освобождения заложников. Однако судя по сообщениям прессы, до него еще неблизко: ХАМАС и Израиль не готовы на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам.

До этого сообщалось, что Иран отверг призывы Запада отказаться от угрозы нанести ответный удар по Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иранские власти косвенно дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может успех на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

12 августа сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри. А 10 августа ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара с воздуха по штабу ХАМАС, расположенному в здании школы в Газе. По информации властей Газы, под удар попали временно размещенные там гражданские лица, покинувшие свои дома из-за войны, счет погибших идет на десятки.

Отметим, МИД рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана. Также и в авиационной администрации сообщили, что по результатам оценки степени угроз и управления рисками в области авиационной безопасности для гражданской авиации всем авиакомпаниям было направлено указание.

"Данным указанием установлен неприемлемый уровень рисков и угроз, и рекомендовано воздержаться от использования воздушного пространства Ближнего Востока до разрешения конфликтной ситуации.

В случае необходимости выполнения полетов с использованием их воздушного пространства авиаперевозчики в обязательном порядке проводят собственную оценку рисков", - сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана.