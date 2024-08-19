Переговоры Израиля с ХАМАС: обе стороны не готовы на компромиссы, Блинкен призывает не срывать соглашение

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в понедельник призвал Израиль и ХАМАС не срывать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для заключения перемирия в Газе и освобождения заложников. Ранее посредники и американские чиновники выражали осторожный оптимизм в отношении скорого и главное, успешного завершения переговоров. Однако судя по сообщениям прессы, до него еще неблизко: ХАМАС и Израиль не готовы на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам.

Блинкен, совершающий свое девятое региональное турне с момента нападения ХАМАС 7 октября, сказал, что он вернулся в Тель-Авив, чтобы довести это соглашение до финишной черты.

"Это решающий момент — возможно, лучшая, и может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и поставить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", — сказал Блинкен в ходе встречи с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего намерен отправиться в Каир, где на этой неделе должны возобновиться переговоры о прекращении огня.

"Мы работаем над тем, чтобы не было никакой эскалации, никаких провокаций, никаких действий, которые могли бы хоть как-то отдалить нас от завершения сделки или, если на то пошло, привести к эскалации конфликта в других местах и к большей его интенсивности, — сказал Блинкен. — Настало время это сделать, а также сделать так, что никто не предпринимал никаких шагов, могущих сорвать этот процесс".

Несколько дней назад Соединенные Штаты выдвинули предложения, которые, по мнению США и посредников в лице Катара и Египта, позволят устранить разногласия между враждующими сторонами.

В основе переговорного процесса лежит соглашение, которое Байден изложил 31 мая, но приписал Израилю. В нем предлагается для начала прекратить боевые действия на шесть недель и договориться об освобождении заложников и заключенных.

Американские официальные лица оптимистично говорят, что переговоры вышли на финишную прямую, но в то же время предупреждают, что еще многое предстоит согласовать.

Американские, катарские и египетские посредники заявили, что переговоры о прекращении огня в войне, которая длится уже больше 10 месяцев, продвигаются вперед, а президент США Джо Байден сказал, что "мы ближе, чем когда-либо".

Однако, судя по сообщениям американской и израильской прессы, а также заявлениям сторон, ожидать скорого завершения переговоров пока не приходится.

ХАМАС обвиняет Нетаньяху

ХАМАС заявил, что возлагает на Нетаньяху всю ответственность за препятствование усилиям посредников и достижению соглашения о перемирии в Газе.

Радикальная группировка опубликовала официальное заявление, в котором отвергла условия соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, обсуждавшиеся в Дохе в четверг и пятницу, и обвинила Нетаньяху в создании новых препятствий на переговорах.

В заявлении, опубликованном вечером в воскресенье в официальном телеграм-канале группировки, говорится, что последнее предложение посредников из США, Египта и Катара, переданное Израилю и ХАМАС по окончании переговоров в Дохе в пятницу, "отвечает и соответствует условиям Нетаньяху".

ХАМАС ссылается на положения в этом предложении, касающиеся Филадельфийского коридора на границе с Египтом, пограничного перехода "Рафах" между Газой и Египтом и коридора Нетцарим, который ЦАХАЛ создал, чтобы разделить северную и южную части Газы.

ХАМАС настаивает на "постоянном прекращении огня и всеобъемлющем выводе войск из сектора Газа", заявляя, что Нетаньяху хочет сохранить израильские войска в нескольких стратегических точках: коридор Нетцарим, КПП "Рафах" и Филадельфийский коридор — Израиль рассматривает их как важные опорные пункты для предотвращения контрабанды оружия для ХАМАС.

ХАМАС также утверждает, что Нетаньяху выдвинул новые требования, касающиеся освобождения палестинских заключенных.

"Мы возлагаем на Нетаньяху всю ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения", — заявили в ХАМАС, отметив, что группировка продолжает настаивать на имплементации договоренностей, предложенных в мае Джо Байденом.

Как сообщают израильские СМИ, сам Нетаньяху в воскресенье заявил министрам, что невысоко оценивает шансы на заключение сделки, особенно учитывая, что Израиль вел эффективные переговоры со странами-посредниками, а не с ХАМАС, который отказался прислать делегацию на последний раунд переговоров.

Пессимизм Нетаньяху в сочетании с отказом ХАМАС от условий, обсуждавшихся в Дохе, не слишком соответствует звучавшим в последние дни заявлениям посредников и официальных лиц о скором успешном завершении переговорного процесса.

Например, в совместном заявлении Катара, Египта и США, опубликованном в пятницу, говорилось: "Теперь все готово для достижения этого результата, спасения жизней, облегчения положения жителей Газы и снятия напряженности в регионе".

Чего добивается Нетаньяху

Одним из главных камней преткновения в переговорах является требование Нетаньяху о сохранении присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль границы Газы и Египта. Это должно предотвратить контрабандные поставки оружия в Газу и не позволить ХАМАС восстановить свои вооруженные силы.

В израильском предложении от 27 мая, которое послужило основой для дальнейших переговоров, этого требования не было, и ХАМАС его отверг.

Как сообщает Times of Israel, в воскресенье израильские переговорщики заявили премьер-министру, что без компромисса по этому вопросу сделки не будет, и призвали к гибкости. Нетаньяху ответил, что пока ХАМАС будет настаивать на полном выводе ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора, сделки действительно не будет.

Участники переговоров сообщили Нетаньяху, что им удалось сблизить позиции американских посредников с позицией и требованиями Израиля по большинству вопросов, включая важнейшие — количество живых заложников, освобождаемых на первом этапе сделки, и механизм освобождения палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Из 251 заложника, захваченного во время нападения ХАМАС, 111 до сих пор удерживаются в Газе, в том числе 39, по словам военных, погибли. Более 100 человек были освобождены во время недельного перемирия в ноябре.

Переговорщики подчеркнули, что существуют решения, позволяющие ЦАХАЛ уйти с границы. Как сообщил в воскресенье израильский "Канал 12", речь идет о сохранении присутствия ЦАХАЛ на всем протяжении 14-километрового пограничного маршрута, уходе с правом возвращения в случае необходимости и уходе, но с постоянной координацией действий с египтянами. Существуют также различные "технологические" решения предотвращения контрабанды оружия через границу Газы с Египтом, которые, как сообщается, обсуждались с посредниками.

Как сообщается, в ответ Нетаньяху заявил, что это не только вопрос безопасности, но и стратегический: Израиль должен контролировать все пограничные переходы и доступ к сектору Газа со всех сторон.

Нетаньяху заявил, что готов обсуждать, как будут размещены войска, но не пойдет на компромисс в том, что касается «фундаментального» требования об их присутствии.

Можно ли уничтожить ХАМАС?

В последние недели военные действия грозят перерасти в полномасштабную региональную войну после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы» Фуада Шукра.

Иран заявил, что воздержится от нанесения ответного удара по Израилю, пока идут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но ответит, если переговоры провалятся или если в Тегеране сочтут, что Израиль затягивает переговоры. Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Иран от любой эскалации.

Как говорят нынешние и бывшие американские чиновники, Израиль достиг большинства своих военных целей в борьбе с ХАМАС в Газе, но вряд ли сможет полностью уничтожить боевиков, продолжая боевые операции, которые унесли около 40 тысяч жизней.

США по-прежнему продолжают поставлять Израилю оружие, однако некоторые чиновники полагают, что добиться большего военным путем в Газе не получится, отмечает USA Today.

В четверг пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби дал понять, что, какие бы опасения ни существовали в Вашингтоне по поводу продолжения операции в Газе, США продолжат поддерживать Израиль.

Израильские военные достигли "подавляющего большинства своих целей", сказал Кирби, но ХАМАС сохраняет идеологию, "которая продолжает упорствовать в извращенной идее, что то, что произошло 7 октября, должно повториться. Поэтому мы будем продолжать следить за тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от этой угрозы".

Аналитики соглашаются, что Израиль в основном достиг своих военных целей в анклаве: боевиков ХАМАС выдавили с контролируемых ими территорий и свели к минимуму их боевую эффективность. Дальнейшее укрепление безопасности потребует дипломатии, а не авиаударов.

Войны США в Афганистане и Ираке доказали, что победы над обычными силами недостаточно для прочного мира, отметил один из чиновников. В основе ХАМАС лежит идеология, которую можно победить только невоенными средствами.

Продолжение уничтожения боевиков и лидеров ХАМАС может принести пользу Израилю в краткосрочной перспективе. Но если на смену ХАМАС не придет послевоенное правительство, которое предложит палестинцам будущее, нападения на Израиль, скорее всего, продолжатся.

"Я сомневаюсь в том, что ХАМАС можно полностью ликвидировать как террористическую угрозу военными средствами, — сказал Марк Куонток, генерал армии в отставке и бывший начальник разведки Центрального командования. — Как и в случае с другими террористическими движениями, невероятно сложно уничтожить их всех - или даже большинство из них".

"В израильском правительстве существует напряженность по поводу значения „полной победы“, к которой стремится Биньямин Нетаньяху, — сказал Эдвард Джереджян, бывший посол США в Израиле. — В контексте войны в Газе нет такого понятия, как полная победа".

Тем временем боевые действия в Газе, а также на границе Израиля и Ливана, где израильские войска и поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" на протяжении всей войны почти ежедневно вели перестрелки, продолжаются.

Служба внутренней разведки Израиля Шин Бет подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве в воскресенье был "террористическим актом". Мужчина, пронесший бомбу в торговый центр, был убит, один прохожий ранен. Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что провело операцию в сотрудничестве с боевиками "Исламского джихада".

Взрыв прогремел всего через час после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив.