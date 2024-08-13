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Иран отвергает призывы Запада не мстить Израилю. Но перемирие в Газе может заставить его передумать

Опубликовано:

Яхья Синвара
Яхья Синвара. Фото: Anadolu/Getty Images

Иран во вторник отверг призывы Запада отказаться от угрозы нанести ответный удар по Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иранские власти косвенно дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может успех на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. В способность договориться на очередных переговорах, однако, не уверен никто.

Исламская республика и ее союзники обвиняют Израиль в убийстве Хании 31 июля во время его визита в иранскую столицу на церемонию приведения к присяге президента Масуда Пезешкиана. Израиль никак не прокомментировал ситуацию.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что отомстить за смерть Хании — "наш долг", поскольку он был убит на иранской земле. Он пообещал Израилю "суровое наказание".

В тот же день в результате израильского удара в Бейруте был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Фуад Шукр. На минувшей неделе лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в своей речи заявил, что его группировка и Иран "обязаны ответить" на убийство Шукра и Хании, "какими бы ни были последствия".

Западные дипломаты пытаются предотвратить крупную войну на Ближнем Востоке, где из-за войны между Израилем и ХАМАС в Газе напряженность и так нарастает с каждым днем.

В понедельник Соединенные Штаты и их европейские союзники призвали Иран к деэскалации.

"Мы призвали Иран отказаться от угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет", — говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также лично позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и призвал исламскую республику воздержаться от нападения на Израиль. Он предупредил Тегеран о серьезных рисках в случае просчета и заявил, что настало время для тщательного взвешивания последствий, добавив, что война не в чьих-либо интересах.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани раскритиковал призыв Запада к деэскалации.

"Декларация Франции, Германии и Великобритании, которые не возражают против международных преступлений сионистского режима, нагло просит Иран не предпринимать никаких сдерживающих действий против режима, который нарушил его суверенитет и территориальную целостность, — говорится в его заявлении. — Такая просьба лишена политической логики, идет вразрез с принципами и нормами международного права и представляет собой публичную и практическую поддержку [Израиля]".

"Мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и выполнен таким образом, чтобы не повредить потенциальному прекращению огня", — говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в пятницу.

"Что-то может произойти уже на этой неделе со стороны Ирана и его союзников… Это оценка США, а также оценка Израиля, — заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. — Если что-то произойдет на этой неделе, время этого, безусловно, может повлиять на те переговоры, которые мы хотим провести в четверг".

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в иранском аппарате безопасности, только заключение сделки между Израилем и ХАМАС может предотвратить ответный удар Ирана.

По его словам, Иран вместе с союзниками, в первую очередь "Хезболлой", нанесет прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или в Тегеране почувствуют, что Израиль намеренно затягивает переговоры. Источник агентства не сказал, сколько именно Иран готов ждать.

На прошлой неделе Байден, а также лидеры Египта и Катара заявили, что они готовы представить на встрече "окончательное» предложение о прекращении огня в Газе.ться в четверг. Этот представитель не будет непосредственно присутствовать на встречах, но будет участвовать в закулисных обсуждениях "для поддержания линии дипломатической связи"" с Соединенными Штатами во время переговоров.

Правда, пока непонятно, примут ли участие в переговорах представители ХАМАС.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уже не раз срывались по разным причинам.

Новый раунд переговоров с участием посредников, предположительно, начнется 15 августа в Дохе или Каире. Накануне ХАМАС заявил, что хочет вернуться к плану, предложенному президентом США Джо Байденом в мае, а не тратить время на разработку новых планов.

На прошлой неделе Байден, а также лидеры Египта и Катара заявили, что они готовы представить на встрече "окончательное" предложение о прекращении огня в Газе.

Офис Нетаньяху заявил, что Израиль направит команду переговорщиков на встречу. Неясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах. В своем заявлении в воскресенье ХАМАС сообщил, что не заинтересован в участии, добавив, что он уже ранее согласился на рамки прекращения огня.

Иран пока никак не дал понять, как и когда ответит на убийства Хании и Шукра. Однако как считают аналитики, в Тегеране хотели бы, чтобы любой ответ был более эффективным, чем удар по Израилю 13 апреля в ответ на убийство двух иранских генералов в иранском посольстве в Сирии, когда почти все иранские ракеты и беспилотники были сбиты.

Эксперты полагают, что такой ответ потребует значительной подготовки и координации, особенно если в нем примут участие союзники Ирана — хуситы и "Хезболла".

По данным источников Reuters, Тегеран поддержит и самостоятельные действия "Хезболлы" и других ополчений, если те решат нанести удар по Израилю, хотя пока и непонятно, в чем может выражаться эта поддержка.

Один из источников Financial Times, близкий к режиму в Тегеране, считает, что, намеренно сохраняя неопределенность в отношении того, когда и как может состояться ответный удар, иранское руководство ведет психологическую войну против Израиля, чтобы держать в постоянном напряжении его военные и логистические возможности, лишая жителей оккупированных территорий какого-либо чувства спокойствия.

Перестановки в Тегеране

Тем временем в самом Иране происходят изменения в политической верхушке: в воскресенье бывший глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф подал в отставку вскоре после своего назначения вице-президентом.

В сообщении в инстаграме Зариф сказал, что ему стало ясно, что он не сможет добиться тех внутренних перемен, которых ожидали люди.

Зариф возглавлял комитет, который разрабатывал рекомендации новому президенту по его переходной команде и кандидатам в кабинет министров. Но лишь малая часть рекомендаций была принята к сведению, к тому же Зариф считает, что новый президент слишком часто идет на компромиссы с консерваторами, и решил не вводить в правительство молодых людей.

Отставка Зарифа шокировала политические круги Ирана. Он принимал активное участие в предвыборной кампании Пезешкиана, путешествуя по стране и призывая избирателей дать шанс президенту-реформатору.

Как отмечают региональные обозреватели, Зариф — бывший министр иностранных дел, опытный эксперт по внешней политике и глава делегации Ирана на переговорах по ядерной программе в 2015 году, — уходит в отставку как раз в то время, когда риск войны в регионе из-за ответного удара Ирана по Израилю растет.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан баллотировался как кандидат-реформатор. Но предполагаемый состав кабинета, объявленный им в воскресенье, вызвал изумление и обвинения в отказе от предвыборных обещаний добиться перемен.

В составе кабинета оказались несколько видных консерваторов, в частности Эскандар Момени, старший командир Корпуса стражей исламской революции, назван кандидатом на пост министра внутренних дел. Его поддерживают аппарат безопасности и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

В новом кабинете всего одна женщина, отсутствуют представители суннитского меньшинства и практически нет молодых людей: средний возраст кандидатов в министры — 60 лет.

Но когда Пезешкиан объявил в воскресенье, что среди кандидатов в кабинет министров есть несколько консерваторов и только одна женщина, он столкнулся с яростной реакцией: высокопоставленный вице-президент ушел в отставку, а политические союзники обвинили его в отказе от предвыборных обещаний добиться перемен.

Аналитики считают, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и КСИР не хотят упускать из рук контроль над ключевыми ведомствами — министерствами внутренних дел и разведки, на фоне неспокойной ситуации внутри страны и угрозы войны с Израилем. Пезешкиану пришлось пойти на уступки, чтобы успокоить Хаменеи. Должности министров иностранных дел и экономики президент предложил политикам-реформаторам.

Новый кабинет должен утвердить парламент Ирана, заседание пройдет в субботу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148487-iran-otvergaet-prizyvy-zapada-ne-mstit-izrailyu-no-peremirie-v-gaze-mozhet-zastavit-ego-peredumat/

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