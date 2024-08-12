Израиль засек около 30 ракет, выпущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, заявили в официальном Telegram-канале ведомства, передает NUR.KZ.

"После сирены, прозвучавшей некоторое время назад на севере Израиля, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана в направлении района Кабри, часть из которых упала на открытой местности", - заявили в ЦАХАЛ.

Подчеркивается, что сообщений о пострадавших не поступало.

Армия наносит удары по источникам огня, добавили в ЦАХАЛ.

Ранее "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара с воздуха по штабу ХАМАС, расположенному в здании школы в Газе. По информации властей Газы, под удар попали временно размещенные там гражданские лица, покинувшие свои дома из-за войны, счет погибших идет на десятки.

Отметим, что ранее власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.