"Вы все думаете, что я шучу": Байден заявил, что ищет новую работу

За 22 недели до окончания своего президентского срока Джо Байден встретился с блогерами и пошутил, что ищет работу, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, президенту Байдену осталось возглавлять страну чуть более 22 недель. Во время встречи с создателями онлайн-контента, которых он называл любимым источником новостей своих внуков, Байден пошутил, что ищет новую работу.

"Вы совершаете прорыв в том смысле, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу", - сказал он собравшимся и вызвал смех в зале.

Также во время встречи он заявил, что может представить себя создателем цифрового контента.

"Вы думаете, когда я уйду на пенсию, куда, по-вашему, я отправлюсь? У меня есть контакты. Вы все думаете, что я шучу", - сказал президент США.

Издание отмечает, что в последние дни Байден демонстрирует заметно раскованную и непринужденную манеру поведения, наполняя свой календарь событиями после небольшого затишья, последовавшего за решением отказаться от предвыборной кампании.

Напомним, 22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники. Позже Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах.

Позже вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты - она набрала необходимое количество голосов делегатов Демпартии.