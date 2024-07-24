Украина готова к переговорам с Россией, заявили в МИД Китая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с коллегой из КНР Ван И сообщил, что они готовы начать переговоры с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - привела слова Кулебы Мао Нин.

Глава украинского МИД прибыл во вторник в Китай для переговоров с Ван И о путях достижения "справедливого мира" в войне с Россией, а также для обсуждения украинско-китайских отношений, передает "Голос Америки".

Его прибытие является первым визитом высокопоставленного украинского официального лица в Пекин после начала войны в феврале 2022 года,

Напомним, в июле участники саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить для обороны Украины 40 млрд евро в течение года. Президент США Джо Байден также заявил, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам, писала Русская служба Би-би-си.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять. Наряду с этим президент Зеленский сказал, что при поддержке стран Запада Украина может "попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года".

Также Зеленский побеседовал по телефону с Дональдом Трампом. Последний высказался об их диалоге.