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Украина готова к переговорам с Россией, заявили в МИД Китая

Опубликовано:

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с коллегой из КНР Ван И сообщил, что они готовы начать переговоры с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - привела слова Кулебы Мао Нин.

Глава украинского МИД прибыл во вторник в Китай для переговоров с Ван И о путях достижения "справедливого мира" в войне с Россией, а также для обсуждения украинско-китайских отношений, передает "Голос Америки".

Его прибытие является первым визитом высокопоставленного украинского официального лица в Пекин после начала войны в феврале 2022 года,

Напомним, в июле участники саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, пообещали выделить для обороны Украины 40 млрд евро в течение года. Президент США Джо Байден также заявил, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам, писала Русская служба Би-би-си.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять. Наряду с этим президент Зеленский сказал, что при поддержке стран Запада Украина может "попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года".

Также Зеленский побеседовал по телефону с Дональдом Трампом. Последний высказался об их диалоге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139123-ukraina-zayavila-o-gotovnosti-k-peregovoram-s-rossiey-soobshchili-v-mid-kitaya/

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