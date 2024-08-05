Муж Камалы Харрис признался в изменах

Муж кандидата на пост президента США Камалы Харрис Дуг Эмхофф в своем заявлении признал, что изменял своей первой жене, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Муж вице-президента Камалы Харрис Дуг Эмхофф в заявлении для CNN признал, что у него был роман во время его первого брака. Сообщается, что Эмхофф сделал заявление после того, как подробности его личной жизни были опубликованы в других СМИ.

"Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий. Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы работали всей семьей и стали сильнее на другой стороне", - сказал Эмхофф в заявлении.

Заявление было сделано после того, как Daily Mail сообщила, что у Эмхоффа были отношения с одной из учительниц его тогда еще маленькой дочери, что привело к расторжению его первого брака.

Источники телеканала сообщают, что Эмхофф рассказал Харрис об этом романе задолго до того, как они поженились, и те отношения закончились также до Харрис.

Сообщается, что женщина забеременела и, по словам близкой подруги, она "не оставила ребенка". Она не ответила на голосовое сообщение корреспондентов CNN, которые пытались получить комментарий.

Представители предвыборного штаба Харрис отказались комментировать заявление. На вопрос, оспаривает ли кампания основные факты, сообщаемые Daily Mail, комментариев также не было.

"Мы с Дугом решили расторгнуть наш брак по разным причинам много лет назад. Он отличный отец для наших детей, продолжает оставаться для меня отличным другом, и я действительно горжусь теплой и поддерживающей смешанной семьей, которую мы с Дугом, Камалой создали вместе", - сделала заявление бывшая жена Эмхоффа Керстин Эмхофф.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.

Позже Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах.