Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил о том, что Николас Мадуро побеждает на выборах президента страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, по итогам обработки 80% протоколов действующий президент набирает 51,2% голосов.

"При 80% полученных данных мы выпустили первый бюллетень, который отмечает сильную и необратимую тенденцию. При уровне участия в выборах 59% результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20%. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2%", — заявил Аморосо, выступая перед журналистами и наблюдателями.

Издание отмечает, что ранее правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента.

Власти страны отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.

Сообщается, что инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

Для президента Мадуро будущий президентский срок будет третьим подряд, он возглавляет страну с 2013 года.

По данным издания, Николас Мадуро Морос родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера.

Еще в школьные годы вступил в молодежную левую организацию "Социалистическая лига" (Liga Socialista).

В 1991-1998 годах работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas (объединяет наземный и подземный транспорт венесуэльской столицы), в которой вскоре стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate.

В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к "Революционному боливарианскому движению - 200". Его организовал Уго Чавес.

Позже Мадуро принимал активное участие в освобождении Чавеса из тюрьмы, куда тот попал за неудавшийся военный переворот 1992 года.

В 1998 году Мадуро возглавил предвыборную кампанию Чавеса, баллотировавшегося на пост президента. По итогам выборов Чавес был избран президентом.

В свое время Мадуро был министром иностранных дел Венесуэлы, позже - вице-президентом страны. В 2012 году Чавес назвал Николаса Мадуро своим преемником.

В марте 2013 года Уго Чавес скончался, а Мадуро стал исполнять обязанности главы государства.

В апреле того же года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, а в мае 2018 года был переизбран на второй срок.