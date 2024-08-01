Президент Венесуэлы Мадуро вызвал Илона Маска на бой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал на бой американского миллиардера Илона Маска. Бизнесмен принял предложение, заявив, что если Мадуро выиграет, то он подарит ему билет на Марс.

Началось все с того, что Маск в соцсети Х заявил, что Мадуро сфальсифицировал результаты прошедших выборов президента Венесуэлы.

"Крупные фальсификации выборов со стороны Мадуро", - написал Маск.

Мадуро же, как пишет РИА Новости, заявил о вмешательстве внешних сил в выборы, причислив Маска к числу "заклятых врагов" Венесуэлы. Он также заявил, что Маск одержим идеей управлять Венесуэлой.

После этого Мадуро в эфире национального телевидения Венесуэлы вызвал Маска на бой.

"Ты хочешь подраться? Ну давай, Илон Маск! Я тебя не боюсь", - заявил Мадуро.

Маск принял вызов главы Венесуэлы, о чем заявил в своем аккаунте в соцсети Х.

При этом бизнесмен выдвинул условие: если он победит, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс.

Мадуро уже отреагировал на выдвинутые Маском условия.

"Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе - прим. ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам.

Напомним, 29 июля стало известно, что Николас Мадуро победил на прошедших выборах президента Венесуэлы. Инаугурация назначена на 10 января 2025 года, срок полномочий Мадуро составит шесть лет.

При этом для президента Мадуро будущий президентский срок будет третьим подряд, он возглавляет страну с 2013 года.