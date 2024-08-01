Маск заявил, что отвезет Мадуро в тюрьму Гуантанамо на осле

Миллиардер Илон Маск опубликовал новый провокационный пост в рамках своего публичного диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает NUR.KZ.

Обмен заявлениями миллиардера и президента Венесуэлы продолжились.

"Кто-нибудь, скажите Мадуро, я буду биться с ним когда угодно и где угодно. И скажите ему взять с собой его любимого осла", - написал бизнесмен.

В другом посте Илон Маск решил также обратиться к президенту Венесуэлы напрямую.

"Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал бизнесмен в своем аккаунте соцсети Х.

Напомним, ранее мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал на бой американского миллиардера Илона Маска. Бизнесмен принял вызов, но выдвинул условие: если он победит, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс.

Мадуро отреагировал на выдвинутые Маском условия.

"Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу как в боксе - прим. ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам.

В минувшие выходные в Венесуэле прошли выборы президента. Николас Мадуро выдвинул свою кандидатуру на третий срок. Его главным соперником был бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Отмечалось, что соперника президента поддерживает коалиция оппозиционных партий.

29 июля победителем на президентских выборах в Венесуэле был объявлен Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Добавим, за время президентства Мадуро страна пережила существенные изменения, глубоко трансформировавшие венесуэльское общество. В их числе - массовая эмиграция, гиперинфляция и резкое падение добычи нефти.