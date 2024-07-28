В Венесуэле проходят выборы президента. Может ли Мадуро лишиться власти?

В воскресенье венесуэльцы голосуют на президентских выборах. Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд.

Его главный соперник — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий.

По опросам Гонсалес значительно опережает действующего президента. Однако прошлые выборы в 2018 году мировое сообщество в массе своей не признало ни свободными, ни честными, поэтому существуют опасения, что результаты и этих выборов будут подтасованы, если Мадуро не наберет нужный результат.

Эти опасения усугубляются тем, что Мадуро заявил своим сторонникам, что победит в любом случае. Кроме того, в стране находится лишь небольшое число независимых наблюдателей за выборами — четверо от Организации Объединенных Наций и небольшая техническая группа из Центра Картера. Глава избирательной комиссии Венесуэлы — близкий соратник Мадуро — отозвал приглашение наблюдателям ЕС.

Не пригласили и бывшего президента Аргентины Альберто Фернандеса — после его заявления о том, что правительство Мадуро должно смириться с возможным поражением на выборах. При этом в страну прибыли сотни гостей из стран-союзниц Венесуэлы.

Оппозиция тем временем мобилизовала тысячи людей для работы в качестве наблюдателей на отдельных избирательных участках.

Несмотря на многочисленные препятствия, с которыми столкнулась оппозиция, в том числе постоянные преследования и аресты более 100 участников ее кампании с начала года, она настроена оптимистично.

Опросы общественного мнения дают ее кандидату такой большой перевес над Мадуро, что тому не удастся «украсть выборы», считают в штабе оппозиции. Правда, правительство Венесуэлы отмахнулось от результатов опросов, и утверждает, что в них лидирует как раз сам Мадуро.

В преддверии голосования Мадуро предупреждал о «кровавой бане» в случае своего поражения. Это заявление вызвало редкий упрек со стороны лидера бразильских левых Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам Лулы, Мадуро надо усвоить, «что если ты побеждаешь, то остаешься у власти, а если проигрываешь, то уходишь».

В качестве символа своей предвыборной кампании Мадуро использовал изображение бойцового петуха, а сама кампания прошла под воинственными лозунгами.

«Мы одержали победу над тысячей бурь. Они не смогли победить нас и никогда не смогут», — сказал он на заключительном митинге, ссылаясь на некоторые из проблем, с которыми ему пришлось столкнуться за 11 лет пребывания у власти.

После переизбрания в 2018 году Мадуро пресек попытку лидера оппозиции Хуана Гуайдо сместить его, провозгласив себя законным президентом.

Гуайдо, объявившего себя победителем, поддержали более 50 стран, включая США и ЕС, однако Мадуро полагался на лояльность венесуэльских сил безопасности. В итоге параллельное правительство Гуайдо так и не заработало, а Мадуро воспользовался случаем, чтобы представить себя в качестве «защитника суверенитета Венесуэлы». На заключительном митинге накануне выборов он об этом напомнил: «В воскресенье мы докажем это фашистам, империализму. Мы будем кричать: „Да здравствует Венесуэла, моя любимая родина“».

Однако многие критики Мадуро считают, что эти выборы — первые за последние десять лет, на которых большинство оппозиции сумело объединиться, выставить единого кандидата и не бойкотирует голосование — могут стать предоставить шанс, чтобы сместить его с поста президента.

Власти страны запретили баллотироваться единому кандидату от оппозиции Марии Корине Мачадо. Однако противники Мадуро в рекордные сроки объединились вокруг пришедшего ей на замену 74-летнего Эдмундо Гонсалеса.

В числе прочего оппозиция обещает, что в случае победы миллионы венесуэльцев, бежавших от политического и экономического кризиса, в который завела страну администрация Мадуро, смогут вернуться. Из Венесуэлы эмигрировали уже 7,8 миллионов жителей и, согласно опросам, в случае победы Мадуро этот отток может увеличиться. Поэтому за выборами будут внимательно следить в США и странах Латинской Америки, куда массово бегут венесуэльцы.

Куба, Китай, Иран и Россия — близкие союзники администрации Мадуро — также будут внимательно следить за ситуацией, поскольку победа Гонсалеса, скорее всего, приведет к смене курса и ориентации нового правительства на США.

На многотысячном предвыборном митинге Гонсалес также заявил, что настало «время восстановить демократию» — это очевидная ссылка на тот факт, что за 25 лет пребывания у власти правящая партия PSUV получила контроль не только над исполнительной, но и над законодательной и, в значительной степени, над судебной властью.

Наибольшее беспокойство у оппозиции вызывает то, что в избирательной комиссии Венесуэлы работают лояльные правительству люди.

Голосование проводится электронным способом, и ожидается, что избирком объявит результаты поздно вечером в воскресенье. Победитель должен быть приведен к присяге 10 января 2025 года.