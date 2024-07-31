Мигрантов-уклонистов хотят лишать гражданства в России

Госдума сегодня приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, передает РБК.

По данным издания, российские власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в "Крокусе".

Законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет Госдума рассмотрела сегодня на пленарном заседании. "За" проголосовали 411 человек, а выступивших против и воздержавшихся не было.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что есть факты, когда иностранные граждане, получившие гражданство России, "уклоняются от исполнения воинской обязанности".

Подобные примеры, как пишет издание со ссылкой на авторов инициативы, вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения и способствует неуважению к закону, в том числе среди "новых граждан".

Теперь органы МВД, согласно поправкам, будут обязаны в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) предоставлять сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство и планируется организация принесения присяги.

Ранее мы писали, что в России в новый адаптационный курс для мигрантов из Центральной Азии входят рекомендации не совершать намаз публично, не шептаться на родном языке и не свистеть. 70-минутная лекция включает информацию, из которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России.

Напомним, в конце июня стало известно, что в Казахстане Минтруда разработало поправки в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

А ранее в ведомстве рассказали, откуда в Казахстан едет большинство трудовых мигрантов. На начало года сообщалось, что в Казахстане официально работают 12 882 иностранных гражданина. Причем большая часть из них – граждане Китая.

В феврале этого мигрант из Якутии рассказал о жизни в Алматы, отметив, что самым трудным было найти квартиру. Мужчина добавил, что особых проблем не было, встретили его приветливо, с отзывчивостью.