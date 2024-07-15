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"Не совершать намаз публично, не свистеть и не шептаться на родном языке" призвали мигрантов в России

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Флаг России
Флаг России. Фото: Lev Vlasov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В новый адаптационный курс для мигрантов из Центральной Азии входят рекомендации не совершать намаз публично, не шептаться на родном языке и не свистеть, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщается на сайте издания, новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

70-минутная лекция включает информацию, из которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России.

По данным местных СМИ, курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".

В том числе в лекции включены сведения о возможности получения гражданства после службы в ВС, о том, что яркая одежда женщин не говорит о готовности к знакомству, а приезжим рекомендуется не совершать намаз публично, не свистеть и не шептаться на родном языке, отмечает издание.

Сообщается, что курс решили опробовать в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии. На прошлой неделе замглавы ведомства Станислав Бедкин информировал СМИ, что курс успешно прошел апробацию на их территории.

В рамках первого блока курса, посвященного соблюдению миграционного и трудового законодательства, мигрантам подробно расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора, возможности "получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах".

В блоке "Основы неформального поведения" мигрантам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Лекторы подчеркнут важность знания русского языка, но уточнят, что в стране не все говорят по-русски, поскольку Россия — многонациональное государство.

Также они отметят, что "обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми". Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

Мигрантам напомнят, что Россия — светское государство, подчеркнув, что в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Будет отмечена неприемлемость жертвоприношений животных.

В блоке также содержится подраздел об "основах поведения с противоположным полом". В нем мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным, соответствует норме и не говорит о готовности к знакомствам. Авторы отмечают, что женщины равны в правах с мужчинами. К незнакомым людям нельзя прикасаться, также "не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", говорится в программе блока.

Третья часть курса посвящена наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Лекторы должны отметить недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Также ФАДН призывает не посещать митинги и демонстрации.

Четвертый раздел курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. В нем рассказывается, что "узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю".

"Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик", — говорится в программе.

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы "Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет". Содержание роликов во многом совпадает с содержанием лекций, отмечается в публикации.

Напомним, в конце июня стало известно, что в Казахстане Минтруда разработало поправки в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

А ранее в ведомстве рассказали, откуда в Казахстан едет большинство трудовых мигрантов. На начало года сообщалось, что в Казахстане официально работают 12 882 иностранных гражданина. Причем большая часть из них – граждане Китая.

В феврале этого мигрант из Якутии рассказал о жизни в Алматы, отметив, что самым трудным было найти квартиру. Мужчина добавил, что особых проблем не было, встретили его приветливо, с отзывчивостью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2134035-ne-sovershat-namaz-publichno-ne-svistet-i-ne-sheptatsya-na-rodnom-yazyke-prizyvayut-migrantov-v-rossii/

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