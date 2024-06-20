Правила регистрации трудовых мигрантов изменят в Казахстане

Минтруда разработало поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, передает NUR.KZ. Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".

Министерство труда и социальной защиты населения в целях дальнейшего совершенствования порядка выдачи и продления разрешения трудовому иммигранту разработало поправки в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту. Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".

Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

Также в нем указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве.

Кроме этого, конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

Также в рамках документа упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

Обсуждение проекта документа продлится до 3 июля.

Напомним, ранее в Минтруда рассказали, откуда в Казахстан едет большинство трудовых мигрантов. На начало года сообщалось, что в Казахстане официально работают 12 882 иностранных гражданина. Причем большая часть из них – граждане Китая.

Основными странами исхода трудовых мигрантов также являются Индия, Турция и Узбекистан.

Отметим также, что в конце января секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов предлагал меньше привлекать иностранцев в качестве трудовых мигрантов.

"У нас у самих в стране есть безработные люди, и не надо этим вопросом баловаться, приглашать ИРС. Мы иностранцев должны привлекать только тогда, когда у нас не хватает каких-то профессиональных кадров в каких-то направлениях, по специальностям и компетенциям. А когда по ИРС мы начинаем привлекать парикмахеров, сварщиков, электриков, которые у нас есть на рынке труда, это недопустимо", – говорил он.

При этом согласно статистике за август прошлого года, более 14 тысяч иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность на территории Казахстана. Из них более четверти были гражданами Китая.