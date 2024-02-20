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Откуда в Казахстан едет большинство трудовых мигрантов, рассказали в Минтруда

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Рабочий в голубой каске
Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

На начало февраля 2024 года в Казахстане официально работают 12 882 иностранных гражданина. Большая часть из них – граждане Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 1 февраля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 12 882 иностранных гражданина.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4 045 человек (31,4%), Индия – 1 152 человека (8,9%), Турция – 1 110 человек (8,6%), Узбекистан – 673 человека (5,2%).

Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы (ИРС) относится к категориям специалистов и квалифицированных рабочих – 5 871 и 595 человек соответственно.

Также среди иностранных работников в Казахстане:

  • 565 руководителей и их заместителей;
  • 2 671 руководителей структурных подразделений;
  • 564 сезонные работника привлечены 564 человека;
  • 2 616 человек числятся в рамках корпоративного перевода.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 326 человек (33,5%), обрабатывающей промышленности – 1 370 человек (10,6%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 298 человек (10%), профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человека (6,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – отметили в ведомстве.

Отметим, в конце января секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов предлагал меньше привлекать иностранцев в качестве трудовых мигрантов.

"У нас у самих в стране есть безработные люди, и не надо этим вопросом баловаться, приглашать ИРС. Мы иностранцев должны привлекать только тогда, когда у нас не хватает каких-то профессиональных кадров в каких-то направлениях, по специальностям и компетенциям. А когда по ИРС мы начинаем привлекать парикмахеров, сварщиков, электриков, которые у нас есть на рынке труда, это недопустимо", – говорил он.

При этом согласно статистике за август прошлого года, более 14 тысяч иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность на территории Казахстана. Из них более четверти были гражданами Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061877-otkuda-v-kazahstan-edet-bolshinstvo-trudovyh-migrantov-rasskazali-v-mintruda/

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