Дуров рассказал, что является биологическим отцом более 100 детей

Бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей - он опубликовал пост в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Он отметил, что никогда не был женат и предпочитает жить один. Дуров рассказал, как вышло, что он стал отцом для 100 детей.

"Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен", - написал бизнесмен.

В клинике Дурову рассказали, что высококачественный донорский материал в настоящее время - в дефиците. Ему сказали, что гражданский долг анонимно помогать парам, которые не могут иметь детей.

Так, по словам Дурова, он стал донором.

"Перенесемся в 2024 год, и за время моего донорства более сотни пар в 12 странах смогли завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свою лепту в ее решение". - написал Павел Дуров.

Напомним, что недавно Павел Дуров посетил Казахстан - в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

Позже визит Павла Дурова в Астану прокомментировал глава Минцифры.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

После поездки в Казахстан Дуров опубликовал пост, где поделился фотографиями и впечатлениями от путешествия по нашей стране.

"Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями", - отметил он, описывая страну.