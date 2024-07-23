Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки (видео)

Во вторник президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о снятии своей кандидатуры с выборов на новый срок, передает NUR.KZ.

Врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже сдал отрицательный тест на коронавирус. В то же время медик отмечает, что президент остается под наблюдением.

В связи с этим, согласно ранее опубликованному пресс-службой Белого дома заявлению, Байден возвращается на рабочее место после изоляции в штате Делавэр.

Местные каналы засняли момент посадки действующего президента США в самолет.

сообщают, что президент Байден должен выступить с речью в среду вечером из Белого дома. Президент расскажет о своем решении выйти из гонки и сообщит американцам о том, как планирует завершить свою работу на этом посту.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр.

Также напомним, что Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Мы писали о том, когда и как Демократическая партия подберет кандидата на выборы президента Соединенных Штатов Америки вместо выбывшего из гонки Джо Байдена. Назвать кандидатуру должны к 7 августа текущего года.

Позже эксперты проанализировали, какие непопулярные экономические решения Джо Байдена потенциально могут стать проблемой для Камалы Харрис во время президентской гонки.