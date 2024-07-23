Эксперты проанализировали, какие решения Байдена могут стать проблемой для Камалы Харрис

Эксперты проанализировали, какие непопулярные экономические решения Джо Байдена потенциально могут стать проблемой для Камалы Харрис во время президентской гонки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Аналитики отмечают, что, будучи фаворитом в борьбе за выдвижение от Демократической партии, Камала Харрис должна будет, так или иначе, опираться на экономические достижения президента Джо Байдена. Это может стать потенциальной проблемой для Харрис, которая сейчас занимает пост вице-президента США.

Отмечается, что ответственность за инфляцию, в условиях которой сейчас развивается экономика Соединенных Штатов, избиратели возлагают на Байдена и Харрис.

"Она должна признать ответственность за текущую ситуацию, поскольку Харрис продолжает работать в администрации Байдена.

Ей будет трудно придумать новый план, поскольку его могут счесть нелояльным к команде, в которой вице-президент проработала последние четыре года. Положение Харрис во многом является безвыходным", — сказал Грег Валлиер, главный стратег по политике США в AGF Investments.

Несмотря на то, что при Байдене уровень безработицы в Штатах достиг рекордно низкого уровня, а макроэкономические показатели выросли, американцы остались недовольны экономическими реформами действующего президента.

Согласно данным последних опросов, лишь 37% американцев одобряют действия президента в экономике. Потребители возмущены ростом цен, несмотря на то, что показатели инфляции в последние месяцы снизились.

Существует также проблема дефицита бюджета. За время правления Байдена и Харрис дефицит федерального бюджета вырос примерно на 7,2 трлн долларов, увеличившись более чем на 25%. По мнению аналитиков, Харрис будет продолжать политику, начатую Байденом.

"Я не вижу особой разницы между ее взглядами на экономическую политику и позицией текущей администрации. Харрис активно участвовала в принятии текущей повестки, так что это и ее политика тоже", — сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s.