Зеленский поговорил по телефону с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с Дональдом Трампом – экс-президентом США и одним из кандидатов на выборах в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую Правду".

О своем разговоре Зеленский рассказал в соцсети X.

"Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным", – написал Зеленский.

Трамп тоже раскрыл подробности своей беседы с Зеленским, опубликовав пост в своей соцсети Truth Social.

"Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей.

Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", – сообщил Трамп.