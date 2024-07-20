Джо Байден рассказал о планах касательно выборов

Джо Байден, действующий президент США, пообещал вернуться к своей предвыборной кампании на следующей неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что публично Байден и его советники по предвыборной кампании не сдают позиций.

В своем заявлении действующий президент сказал, что с нетерпением ждет возможности снова начать кампанию, чтобы "продолжить разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно отстаивая свою собственную позицию". Джен О'Мэлли Диллон, председатель предвыборной кампании президента, также заявила в программе на местном канале, что "он в деле, чтобы победить".

Однако в частном порядке, по информации издания, некоторые из приближенных к президенту и его команде людей говорят, что он начал более серьезно прислушиваться к усиливающемуся потоку призывов к его отказу от участия в выборах и к растущим свидетельствам того, что он сильно отстает от Трампа.

Несколько человек из лагеря Байдена в частном порядке сообщили своим союзникам-демократам, что его решимость пошатнулась из-за трех событий: решения Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей, которая призвала его отказаться от участия в гонке; результатах опросов общественного мнения в штатах; и бойкоте финансирования со стороны ключевых спонсоров партии.

По словам одного из осведомленных о ситуации источников, обсуждения среди советников Байдена дошли до того, что они подбирают наилучшее время и другие детали объявления на случай, если президент решит отказаться от своей попытки баллотироваться на второй срок.

Напомним, ранее по сообщениям СМИ стало известно, что Барак Обама заявил союзникам: шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

До этого знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Также ранее многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.