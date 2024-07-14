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Алькарас победил Джоковича и второй раз подряд выиграл Уимблдон

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Испанский теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира состоялся на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Алькарас одержал победу в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 2 часа 28 минут.

Испанец второй год подряд выиграл Уимблдон. В прошлом сезоне в финале он также оказался сильнее Джоковича.

В активе 21-летнего Алькараса теперь четыре титула на турнирах Большого шлема. По разу он выигрывал US Open и "Ролан Гаррос".

37-летний Джокович 24 раза брал титулы на мэйджорах — это рекорд среди мужчин-теннисистов. Уимблдон серб ранее выигрывал семь раз.

Перед стартом турнира Алькарас занимал третье место в мировом рейтинге, Джокович — второе.

Напомним, чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде стала чешка Барбора Крейчикова, которая в полуфинале выбила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133801-alkaras-pobedil-dzhokovicha-i-vtoroy-raz-podryad-vyigral-uimbldon/

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