Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение" с фотографиями ко Дню матери
Опубликовано:
Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение", которое вызвала появившаяся накануне ко Дню матери ее фотография с детьми. Ранее ведущие информагентства мира, в том числе Reuters, AFP и Associated Press, отозвали ранее распространенную фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях Кенсингтонского дворца, Кейт написала: "Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное опубликованным вчера семейным снимком".
Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.
Снимок сопровождался поздравлением с Днем матери, а также благодарностью от принцессы за поддержку. "Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев", — было сказано в сообщении.
На фото, которое сделал ее муж принц Уильям на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей — десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.
Фотография Кейт с детьми, опубликованная по случаю Дня матери, появилась на первых страниц нескольких британских газет, ее также показали в британском телеэфире, в том числе в программах Би-би-си.
Однако информагентства обнаружили на фотографии несколько следов правки. Согласно заявлению Associated Press, фотография не соответствует стандартам агентства.
В результате снимок был отозван: информагентства сообщили подписчикам, что использовать его нельзя.
"При более тщательном анализе выяснилось, что снимок подвергся манипуляции со стороны источника. Новая фотография взамен отправлена не будет", — сообщает Associated Press.
Ведущие информационные агентства обещают своим клиентам, что распространяемые ими фотографии соответствуют реальности и не подвергались цифровой манипуляции. Правила Associated Press разрешают лишь "незначительные правки" в определенных обстоятельствах, такие как очистка снимка от пыли, попавшей на сенсор камеры.
Как утверждают королевские источники, фотография была задумана как "любительский, семейный снимок", выпущенный в честь Дня матери.
Подразумевается, что это была не профессиональная манипуляция, а приведение в порядок фотографии, запечатлевшей семейный момент.
Однако не просто личная фотография, ею собирались поделиться со всем миром, поэтому снимок неизбежно будет воспринят как попытка прекратить поток спекуляций и теорий заговора о состоянии здоровья Кэтрин, восстанавливающейся после операции.
Фотография также наверняка станет поводом для дискуссий о том, как СМИ должны использовать изображения или ролики в социальных сетях, созданные без участия независимых журналистов.
Хотя на большинстве публичных королевских мероприятий присутствуют профессиональные фотографы и представители прессы, этот снимок был воспринят как частный момент, запечатленный самой семьей.
Единственной предыдущей фотографией принцессы после операции был снимок папарацци, который британские новостные организации не использовали, опасаясь исков о нарушении неприкосновенности личной жизни.
Однако Кенсингтонский дворец ранее уже публиковал видеоматериалы, снятые без участия профессиональных журналистов, в том числе видео о посещении принцессой Уэльской "банка младенцев", помогающего неблагополучным семьям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2066427-printsessa-uelskaya-izvinilas-za-nedorazumenie-s-fotografiyami-ko-dnyu-materi/