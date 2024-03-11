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Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение" с фотографиями ко Дню матери

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Принцесса Уэльская с детьми на обложках газет
Принцесса Уэльская с детьми на обложках газет. Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu/Getty Images

Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение", которое вызвала появившаяся накануне ко Дню матери ее фотография с детьми. Ранее ведущие информагентства мира, в том числе Reuters, AFP и Associated Press, отозвали ранее распространенную фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях Кенсингтонского дворца, Кейт написала: "Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное опубликованным вчера семейным снимком".

Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.

Снимок сопровождался поздравлением с Днем матери, а также благодарностью от принцессы за поддержку. "Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев", — было сказано в сообщении.

На фото, которое сделал ее муж принц Уильям на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей — десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Фотография Кейт с детьми, опубликованная по случаю Дня матери, появилась на первых страниц нескольких британских газет, ее также показали в британском телеэфире, в том числе в программах Би-би-си.

Однако информагентства обнаружили на фотографии несколько следов правки. Согласно заявлению Associated Press, фотография не соответствует стандартам агентства.

В результате снимок был отозван: информагентства сообщили подписчикам, что использовать его нельзя.

Фото принцессы Уэльской в детьми
Фото принцессы Уэльской в детьми. Коллаж: BBC

"При более тщательном анализе выяснилось, что снимок подвергся манипуляции со стороны источника. Новая фотография взамен отправлена не будет", — сообщает Associated Press.

Ведущие информационные агентства обещают своим клиентам, что распространяемые ими фотографии соответствуют реальности и не подвергались цифровой манипуляции. Правила Associated Press разрешают лишь "незначительные правки" в определенных обстоятельствах, такие как очистка снимка от пыли, попавшей на сенсор камеры.

Как утверждают королевские источники, фотография была задумана как "любительский, семейный снимок", выпущенный в честь Дня матери.

Подразумевается, что это была не профессиональная манипуляция, а приведение в порядок фотографии, запечатлевшей семейный момент.

Однако не просто личная фотография, ею собирались поделиться со всем миром, поэтому снимок неизбежно будет воспринят как попытка прекратить поток спекуляций и теорий заговора о состоянии здоровья Кэтрин, восстанавливающейся после операции.

Фотография также наверняка станет поводом для дискуссий о том, как СМИ должны использовать изображения или ролики в социальных сетях, созданные без участия независимых журналистов.

Хотя на большинстве публичных королевских мероприятий присутствуют профессиональные фотографы и представители прессы, этот снимок был воспринят как частный момент, запечатленный самой семьей.

Единственной предыдущей фотографией принцессы после операции был снимок папарацци, который британские новостные организации не использовали, опасаясь исков о нарушении неприкосновенности личной жизни.

Однако Кенсингтонский дворец ранее уже публиковал видеоматериалы, снятые без участия профессиональных журналистов, в том числе видео о посещении принцессой Уэльской "банка младенцев", помогающего неблагополучным семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2066427-printsessa-uelskaya-izvinilas-za-nedorazumenie-s-fotografiyami-ko-dnyu-materi/

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