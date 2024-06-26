Президент Кыргызстана извинился за ситуацию с племянницей и вертолетом МЧС

Президент Кыргызстана прокомментировал ситуацию со своей племянницей - девушке сделали предложение руки и сердца, использовав вертолет МЧС КР, передает NUR.KZ со ссылкой на нацинформагентство "Кабар".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал спорную ситуацию вокруг своей племянницы Лаззат Нургожоевой. На днях избранник девушки сделал ей предложение, использовав при этом вертолет МЧС.

Обычных граждан возмутило то, что глава государства призывает их не быть расточительными, но при этом его родные не показывают такого примера.

"Да, вы правы. Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали.

В свою очередь, МЧС КР было закуплено три типа вертолета. Все новые", - сказал Жапаров.

По его словам, для самоокупаемости воздушных суден государство разрешило коммерческие полеты на этих вертолетах, когда они не используются для нужд страны. Поэтому ими может пользоваться любый гражданин - все вырученные с этого деньги идут в бюджет и откладываются на покупку новых вертолетов.

Жапаров добавил, что предъявляет своим близким строгие требования, так как сам занимает важный государственный пост.

"Я прошу прощения у народа за свою племянницу", - сказал он.

Отметим, издание Kaktus.Media опубликовало кадры мероприятия.

Избранника племянницы президента Кыргызстана Лаззат Нургожоевой зовут Афтандил. Предложение было сделано в ущелье Оруу-Сай в селе Кашка-Суу - туда пара прилетела на вертолете МЧС страны.

Напомним, недавно президент Кыргызстана опроверг слухи о "тайном вывозе" золота из страны. При этом также распространялась информация, что к этому якобы причастен его родной брат Сабыр Жапаров.

А в феврале Жапаров, комментируя закон о легализации доходов, принятый в Кыргызстане, заявил, что зарегистрировал свое имущество, как того требует закон. А также обратился к обеспеченным гражданам страны.

"Стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - рассказал он.

В декабре прошлого года, в день рождения президента Кыргызстана, его пресс-секретарь сообщил, что Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки.

В июле прошлого года в Кыргызстане был задержан его племянник - сын брата Ракымжана Жапарова Улан. Его заподозрили в коррупции. Глава КР высказался об этом.