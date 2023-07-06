Задержан племянник президента Кыргызстана

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Информацию подтвердили в МВД и сообщили, что Улан Жапаров подозревается в коррупции, передает Sputnik Кыргызстан.

В Первомайском районном суде сообщили, что мужчина водворен в СИЗО №1 до 26 июля.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев подтвердил, что это действительно родственник главы государства. Задержанный - сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. МВД задержало его по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне.

"Узнав об этом, президент потребовал принять законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Любой гражданин, несмотря на родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Если дело связано с коррупцией, то в обязательном порядке возмещать ущерб", - заявил Эрбол Султанбаев.

Как указывается на официальном сайте президента Республики Кыргызстан, Садыр Жапаров возглавил страну 28 января 2021 года.

Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Образование - высшее. В 1991 году окончил Институт физической культуры и спорта в городе Фрунзе, в 2006 году - юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета им. Ельцина по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в качестве руководителя коллективного хозяйства "Санташ" в Иссык-Кульской области. Служил в советской армии.

Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, советником президента страны, комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции, директором Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе КР.

До назначения на пост президента занимал должность премьер-министра Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027788-zaderzhan-plemyannik-prezidenta-kyrgyzstana/